Adrian Minune, la un pas de tragedie! Cum a scăpat cu viață dintr-un accident rutier cumplit: ”Mașina s-a înfipt într-o țeavă de gaze”

De: Simona Vlad 27/04/2026 | 23:15

Adrian Minune a făcut dezvăluiri incredibile despre unul dintre cele mai periculoase momente trăite de-a lungul carierei sale. Invitat la Dan Capatos Show, artistul a povestit cum o clipă de neatenție putea să se transforme într-o tragedie. Totul s-a întâmplat în urmă cu ani buni, dar amintirea este încă vie în inima manelistului. CANCAN.ro are toate detaliile!

Situația accidentului a degenerat rapid, iar impactul putea avea consecințe dramatice, mai ales că mașina a fost proiectată direct într-o țeavă de gaze. Chiar și așa, artistul spune că a scăpat ca prin minune, lucru pe care îl consideră un semn divin. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am făcut stânga total și fundul mașinii a căzut în șanț, iar mașina m-a aruncat în sus și s-a înfipt într-o țeavă de gaze. A intrat pe scaun în dreapta, unde nu era nimeni, mulțumesc lui Dumnezeu. Eu m-am dat jos ca și cum nu s-a întâmplat nimic.”

Pe lângă impactul fizic, artistul a lăsat să se înțeleagă că momentul a fost influențat și de emoții. Adrian Minune a recunoscut că gelozia și tensiunile au contribuit la situația periculoasă în care s-a aflat.

„Mă certam din cauza fetelor care mă urmăresc și am făcut stânga fără să-mi dau seama exact unde merg. Aveam viteză mică, dar putea să fie mult mai rău. Viața mea este familia mea și copiii mei, iar de atunci am învățat să fiu mai atent.”

După toate momentele dificile, Adrian Minune spune că a ajuns într-un punct în care apreciază lucrurile simple mai mult ca niciodată. Deși trecutul a fost plin de provocări, prezentul este despre recunoștință și familie. Pentru el, adevărata fericire nu mai înseamnă doar succesul pe scenă, ci și momentele petrecute alături de familie.

„Viața mea, sufletul meu, copiii mei și toată familia mea. Sunt un bărbat care știe să-și trăiască viața și vreau ca viața mea să fie ca o vacanță. Nimic nu este mai frumos decât liniștea și familia. Cati este sufletul meu, e femeia pe care o iubesc și care a avut mereu grijă de copii, chiar și când eu nu eram prezent în casă cu săptămânile.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

