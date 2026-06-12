Mai face Antena 1 încă un sezon Survivor? Prezentatorul Adi Vasile, anunț important

După numeroase probe grele, confruntări intense, jocuri, recompense și chiar conflicte, competiția Survivor 2026 s-a încheiat. A fost un sezon controversat, cu multe răsturnări de situație, iar în cele din urmă Gabi Tamaș a fost cel care a reușit să își adjudece victoria și să plece acasă cu premiul cel mare. Mai face Antena 1 încă un sezon Survivor? Adi Vasile a făcut anunțul.

Competiția Survivor este iubită de public, iar după ce a trecut pe la Kanal D și PRO TV, acum a ajuns în grădina celor de la Antena 1. Acest sezon a fost unul intens, iar publicul a urmărit cu interes evoluția Războinicilor și a Faimoșilor. După încheierea filmărilor, prezentatorul Adi Vasile a venit cu un anunț important pentru fanii show-ului.

Mai face Antena 1 încă un sezon Survivor?

Marele câștigător de la Survivor a fost desemnat în urmă cu doar câteva zile. În urma votului publicului, Gabi Tamaș a fost cel care a reușit să pună mâna pe marele premiu și să își adjudece trofeul. Astfel, după mai bine de cinci luni petrecute în Dominicană, filmările s-au încheiat.

Însă, deși Survivor 2026 numai ce a ajuns la final, Adi Vasile a venit cu un anunț important pentru fanii show-ului. Mulți sunt cei care se întreabă dacă Antena 1 va produce încă un sezon, iar acum prezentatorul competiției a oferit răspunsul.

Ei bine, se pare că aventura Survivor continuă la Antena 1, iar castingul pentru viitorul sezon a fost deja deschis. Adi Vasile a făcut anunțul în mediul online, iar fanii au fost cât se poate de bucuroși când au aflat veștile cele mari.

„Chiar dacă emisiunea s-a încheiat acum câteva zile, noi ne pregătim deja pentru noul sezon Survivor. Castingul este și el deschis, așa că vă aștept și vă invit să vă testați la maxim!”, a anunțat Adi Vasile, în mediul online.

De asemenea, imediat după marea finală Survivor, Adi Vasile a vorbit despre experiența sa în cadrul show-ului. Acesta s-a aflat pentru prima oară în postura de prezentator, iar întreaga aventură din Dominicană a fost pe placul său.

„Mă simt fericit pentru că am făcut parte dintr-o aventură senzațională, dintr-o lume a poveștilor într-un mediu extraordinar, cu lucruri superbe, dar și cu lucruri foarte grele, alături de oameni foarte frumoși, oameni care au contribuit la tot ce am făcut aici, și concurenți, și echipă, și evident cei de acasă cărora le mulțumim”, a transmis Adi Vasile.

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