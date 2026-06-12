Acasă » Știri » Mai face Antena 1 încă un sezon Survivor? Prezentatorul Adi Vasile, anunț important

Mai face Antena 1 încă un sezon Survivor? Prezentatorul Adi Vasile, anunț important

De: Alina Drăgan 12/06/2026 | 20:09
Mai face Antena 1 încă un sezon Survivor? Prezentatorul Adi Vasile, anunț important
Mai face Antena 1 încă un sezon Survivor?
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După numeroase probe grele, confruntări intense, jocuri, recompense și chiar conflicte, competiția Survivor 2026 s-a încheiat. A fost un sezon controversat, cu multe răsturnări de situație, iar în cele din urmă Gabi Tamaș a fost cel care a reușit să își adjudece victoria și să plece acasă cu premiul cel mare. Mai face Antena 1 încă un sezon Survivor? Adi Vasile a făcut anunțul.

Competiția Survivor este iubită de public, iar după ce a trecut pe la Kanal D și PRO TV, acum a ajuns în grădina celor de la Antena 1. Acest sezon a fost unul intens, iar publicul a urmărit cu interes evoluția Războinicilor și a Faimoșilor. După încheierea filmărilor, prezentatorul Adi Vasile a venit cu un anunț important pentru fanii show-ului.

Mai face Antena 1 încă un sezon Survivor?

Marele câștigător de la Survivor a fost desemnat în urmă cu doar câteva zile. În urma votului publicului, Gabi Tamaș a fost cel care a reușit să pună mâna pe marele premiu și să își adjudece trofeul. Astfel, după mai bine de cinci luni petrecute în Dominicană, filmările s-au încheiat.

Însă, deși Survivor 2026 numai ce a ajuns la final, Adi Vasile a venit cu un anunț important pentru fanii show-ului. Mulți sunt cei care se întreabă dacă Antena 1 va produce încă un sezon, iar acum prezentatorul competiției a oferit răspunsul.

Ei bine, se pare că aventura Survivor continuă la Antena 1, iar castingul pentru viitorul sezon a fost deja deschis. Adi Vasile a făcut anunțul în mediul online, iar fanii au fost cât se poate de bucuroși când au aflat veștile cele mari.

„Chiar dacă emisiunea s-a încheiat acum câteva zile, noi ne pregătim deja pentru noul sezon Survivor. Castingul este și el deschis, așa că vă aștept și vă invit să vă testați la maxim!”, a anunțat Adi Vasile, în mediul online.

De asemenea, imediat după marea finală Survivor, Adi Vasile a vorbit despre experiența sa în cadrul show-ului. Acesta s-a aflat pentru prima oară în postura de prezentator, iar întreaga aventură din Dominicană a fost pe placul său.

„Mă simt fericit pentru că am făcut parte dintr-o aventură senzațională, dintr-o lume a poveștilor într-un mediu extraordinar, cu lucruri superbe, dar și cu lucruri foarte grele, alături de oameni foarte frumoși, oameni care au contribuit la tot ce am făcut aici, și concurenți, și echipă, și evident cei de acasă cărora le mulțumim”, a transmis Adi Vasile.

 

CITEȘTE ȘI:

Întors în România, Gabi Tamaș a recunoscut tot ce a făcut la Survivor, de fapt: „Am făcut-o de 2 ori. Totul a fost o…” Ce se întâmpla în spatele camerelor de filmat

Lucian Popa, atac frontal la Antena 1 pentru favorizarea lui Gabi Tamaș. Ironii în lanț de la finalistul Survivor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a pățit un tânăr după ce și-a schimbat locul de muncă. Promisiunile angajatorului au fost în zadar
Știri
Ce a pățit un tânăr după ce și-a schimbat locul de muncă. Promisiunile angajatorului au fost în zadar
Cum se menține în formă Andreea Marin după ce a slăbit 20 de kilograme! Regula de la care nu se abate: „Este foarte importantă”
Știri
Cum se menține în formă Andreea Marin după ce a slăbit 20 de kilograme! Regula de la care…
NOILE SALARII ale medicilor și asistenților din 2027. Cât ar urma să câștige în noua lege a salarizării
Mediafax
NOILE SALARII ale medicilor și asistenților din 2027. Cât ar urma să câștige...
Uniunea Europeană deschide oficial primele negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova
Gandul.ro
Uniunea Europeană deschide oficial primele negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova
FOTO. Nimeni nu o crede că are 53 de ani. Cum arată Mina, femeia care n-a îmbătrânit deloc din 2002
Prosport.ro
FOTO. Nimeni nu o crede că are 53 de ani. Cum arată Mina,...
Imagini virale din Mamaia: bărbat surprins în timp ce își spală mașinile de lux pe faleză
Adevarul
Imagini virale din Mamaia: bărbat surprins în timp ce își spală mașinile de...
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
Digi24
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare...
REGULĂ NOUĂ LA CUPA MONDIALĂ! Cartonașele galbene și roșii funcționează altfel
Mediafax
REGULĂ NOUĂ LA CUPA MONDIALĂ! Cartonașele galbene și roșii funcționează altfel
Parteneri
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A...
FOTO. „Cea mai obraznică” jucătoare din WTA, apariție incendiară în costum de baie pe insula unde Simona Halep a fost pozată cu Dorin Mateiu
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai obraznică” jucătoare din WTA, apariție incendiară în costum de baie pe insula...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Daniela Gyorfi, în lacrimi la absolvirea fiicei sale: „Sunt tristă!” Maria a terminat clasa a VIII-a și se pregătește de Evaluarea Națională
Click.ro
Daniela Gyorfi, în lacrimi la absolvirea fiicei sale: „Sunt tristă!” Maria a terminat clasa a...
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600 de oameni au fost evacuați
Digi 24
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600...
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Promotor.ro
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Poșta Română, amendată cu 5.000 euro pentru pierderea de date
go4it.ro
Poșta Română, amendată cu 5.000 euro pentru pierderea de date
De ce Pământul nu are inele?
Descopera.ro
De ce Pământul nu are inele?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Uniunea Europeană deschide oficial primele negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova
Gandul.ro
Uniunea Europeană deschide oficial primele negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova
ULTIMA ORĂ
Ce a pățit un tânăr după ce și-a schimbat locul de muncă. Promisiunile angajatorului au fost în ...
Ce a pățit un tânăr după ce și-a schimbat locul de muncă. Promisiunile angajatorului au fost în zadar
Cum se menține în formă Andreea Marin după ce a slăbit 20 de kilograme! Regula de la care nu se ...
Cum se menține în formă Andreea Marin după ce a slăbit 20 de kilograme! Regula de la care nu se abate: „Este foarte importantă”
Cauza morții lui James Handy a fost confirmată. Ce i-a adus sfârșitul actorului din „Top Gun”
Cauza morții lui James Handy a fost confirmată. Ce i-a adus sfârșitul actorului din „Top Gun”
Preparatul ideal în zilele toride de vară, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic! E prietenos cu ...
Preparatul ideal în zilele toride de vară, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic! E prietenos cu silueta și hidratează intens
Locul spectaculos din România care se deschide pentru turiști din această vară. Este inclus pe lista ...
Locul spectaculos din România care se deschide pentru turiști din această vară. Este inclus pe lista UNESCO
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea ...
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri ascunse
Vezi toate știrile