Jason Kelce dezvăluie ce l-a surprins cel mai mult la nunta fratelui său cu Taylor Swift. „E remarcabil”

Jason Kelce a vorbit despre nunta fratelui său, Travis Kelce, cu Taylor Swift, dezvăluind care a fost detaliul care l-a surprins cel mai mult după ceremonia despre care a vorbit întreaga lume. Potrivit acestuia, faptul că nu a apărut nicio fotografie din interiorul evenimentului este „aproape incredibil”, având în vedere numărul mare de invitați.

Potrivit Page Six, Jason Kelce a făcut declarațiile în cel mai recent episod al podcastului New Heights, pe care îl realizează împreună cu fratele său.

„Cred că lucrul care m-a surprins cel mai mult este că nu s-a scurs nicio fotografie”, a spus Jason.

Fostul jucător de fotbal american a explicat că la ceremonie au participat aproape 1.000 de invitați, motiv pentru care se aștepta ca imagini din timpul nunții să ajungă rapid în mediul online.

„Este remarcabil. Chiar este impresionant că au reușit să păstreze totul atât de privat”, a adăugat el.

Taylor Swift și Travis Kelce au vrut o ceremonie discretă

Potrivit sursei, Jason Kelce a lăudat eforturile depuse de Taylor Swift și Travis Kelce pentru ca evenimentul să rămână unul intim, în ciuda interesului uriaș pe care îl stârnesc cei doi la nivel mondial.

Nunta a avut loc în prezența familiei și a prietenilor apropiați, iar invitații ar fi respectat dorința mirilor de a nu publica imagini sau înregistrări din timpul ceremoniei.

Jason a făcut și o glumă despre emoțiile pe care le-a trăit în ziua nunții fratelui său.

„Probabil am plâns mai mult la nunta lui Travis decât la propria mea nuntă. Soția mea, Kylie, probabil nu va fi foarte încântată să audă asta”, a spus el râzând.

În ultimele zile, mai mulți invitați au oferit mici detalii despre eveniment. Comentatorul sportiv Joe Buck, care a fost prezent la ceremonie, a declarat că Travis Kelce a fost vizibil emoționat în momentul în care Taylor Swift a pășit spre altar.

Acesta a mai povestit că mirii și-au scris singuri jurămintele, iar fiecare discurs a avut aproximativ 20 de minute, fiind unul dintre cele mai emoționante momente ale ceremoniei.

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