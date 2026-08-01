Jamie Foxx va deveni tată pentru a treia oară, la 58 de ani! Alyce Huckstepp și-a afișat burtica de gravidă

Jamie Foxx și iubita sa în vârstă de 31 de ani, Alyce Huckstepp, au fost surprinși împreună într-o apariție publică rară. În urmă cu două luni, presa din America a aflat că cei doi așteaptă primul lor copil. Află detalii!

Jamie Foxx, tată pentru a treia oară

Actorul din „Back in Action”, în vârstă de 58 de ani, și iubita lui, actrița Alyce Huckstepp, vor avea primul lor copil împreună. Cei doi au fost fotografiați pe 28 iulie la ieșirea dintr-un restaurant din Beverly Hills, Los Angeles, unde au petrecut o seară în doi.

Jamie Foxx a purtat un tricou oversized, pantaloni largi, sandale și o pereche de ochelari închiși la culoare. Alyce Huckstepp și-a evidențiat burtica de gravidă, ținându-și mâna pe ea. Actrița a ales o rochie lungă de maternitate, fără mâneci, completată de sandale albe.

Jamie Foxx și Alyce Huckstepp, relație discretă

Cele două vedete formează un cuplu din 2023, dar au preferat să își trăiască relația în cel mai mare secret. La începutul lui 2025, mai multe publicații de peste Ocean au relatat că cei doi s-ar fi despărțit. Câteva luni mai târziu, Jamie Foxx și Alyce Huckstepp au apărut din nou împreună la Nobu Malibu, în aprilie 2025.

În luna mai, E! News a făcut marele anunț: Alyce Huckstepp este însărcinată cu primul copil al cuplului!

Câți copii are actorul Jamie Foxx

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Potrivit sursei citate, actorul va deveni tată pentru a treia oară la 58 de ani. Acesta mai are două fiice din relațiile anterioare:

Corinne, de 32 de ani, din relația cu Connie Kline

Anaelise, de 17 ani, din relația cu Kristin Grannis

„Să le vezi cum se luminează la față atunci când intri într-o cameră. Să le ajuți să rezolve o problemă prin care probabil ai trecut și tu cândva”, declara actorul în 2021 despre plăcerea de a fi părinte.

Jamie Foxx, probleme de sănătate

Actorul a vorbit de mai multe ori despre plăcerea de a fi tată, mai ales după problemele de sănătate grave pe care le-a avut în 2023. Atunci, viața lui Jamie Foxx a fost în pericol și experiența i-a schimbat complet perspectiva și filozofia: „Trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima.”

„Apreciez mult mai mult aceste momente. Fiicele mele m-au ținut în viață… Sunt cu adevărat binecuvântat”, declara Jamie Foxx pentru E! News, la ceremonia Globurilor de Aur din 2025.

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