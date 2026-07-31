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Prințesa Diana ar fi lăsat un mesaj emoționant pentru viitoarea soție a prințului Harry. Ce avertisment i-ar fi transmis lui Meghan Markle

De: Daniel Matei 31/07/2026 | 22:50
Prințesa Diana ar fi lăsat un mesaj emoționant pentru viitoarea soție a prințului Harry. Ce avertisment i-ar fi transmis lui Meghan Markle
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Prințesa Diana ar fi înregistrat o serie de casete audio destinate viitoarelor soții ale fiilor săi, prințul William și prințul Harry.

Potrivit publicației americane Radar Online, unul dintre mesajele atribuite regretatei prințese conține un avertisment adresat lui Meghan Markle, femeia pe care Diana nu a mai apucat să o cunoască.

Publicația susține că, într-una dintre înregistrări, Diana i-ar fi transmis viitoarei soții a prințului Harry următoarele cuvinte: „Nu-i lăsa să te distrugă, așa cum m-au distrus pe mine.”

Mesaje diferite pentru cele două nurori

Potrivit Radar Online, casetele ar conține mesaje separate pentru viitoarele soții ale celor doi prinți.

În mesajul destinat viitoarei soții a prințului William, Diana ar fi îndemnat-o să fie „o femeie elegantă”, să aibă grijă de fiul ei și să își păstreze întotdeauna demnitatea.

În schimb, mesajul atribuit viitoarei soții a prințului Harry este descris drept mult mai emoționant și mai apăsător, fiind inspirat de experiențele dificile pe care Diana le-a trăit în interiorul familiei regale.

Publicația susține că mesajele au fost înregistrate cu gândul că cei doi fii ai prințesei se vor căsători într-o zi și că aceasta a dorit să lase câteva sfaturi femeilor care aveau să facă parte din familia regală.

Radar Online susține că aceste înregistrări fac parte dintr-o colecție mai amplă de casete realizate de prințesa Diana în ultimii ani ai vieții sale. Totuși, existența mesajelor și autenticitatea citatelor publicate nu au fost confirmate de familia regală sau de alte surse independente.

De-a lungul timpului au devenit publice mai multe înregistrări audio realizate de Diana la începutul anilor ’90, folosite ulterior de biograful Andrew Morton pentru volumul Diana: Her True Story. Acestea conțineau mărturii despre căsnicia sa cu actualul rege Charles și despre dificultățile vieții în familia regală.

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