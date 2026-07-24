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Meghan Markle a publicat imagini rare cu Archie și Lilibet pe domeniul în care a copilărit prințesa Diana. Fotografia care a stârnit speculații

De: Daniel Matei 24/07/2026 | 17:49
Meghan Markle a publicat imagini rare cu Archie și Lilibet pe domeniul în care a copilărit prințesa Diana. Fotografia care a stârnit speculații
Sursa foto: Profimedia
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Meghan Markle a publicat imagini rare cu prințul Archie și prințesa Lilibet din timpul vizitei în Marea Britanie, iar una dintre fotografii pare să surprindă copiii la Althorp, domeniul unde a copilărit prințesa Diana și unde aceasta este înmormântată.

Potrivit People, imaginile au fost incluse într-o postare dedicată vacanței de vară petrecute de ducii de Sussex și de copiii lor în Marea Britanie.

Meghan a distribuit pe Instagram un album foto însoțit de mesajul „Vacanță de vară”, care surprinde mai multe momente din vacanța petrecută alături de prințul Harry și cei doi copii ai lor.

Speculații după ce Meghan Markle a postat imaginile

Una dintre imagini îi arată pe Harry, Archie și Lilibet mergând pe o alee mărginită de copaci, pe domeniul Althorp din Northamptonshire, locul unde a copilărit prințesa Diana. În fotografie, Harry și Archie țin în mâini buchete de flori, ceea ce a alimentat speculațiile că familia ar fi mers să viziteze mormântul prințesei, aflat pe o insulă din cadrul proprietății.

Potrivit publicației People, familia Sussex ar fi fost găzduită la Althorp de unchiul lui Harry, Charles Spencer. Vizita le-ar fi oferit lui Archie și Lilibet ocazia de a descoperi unul dintre cele mai importante locuri legate de moștenirea bunicii lor, prințesa Diana.

Albumul include și alte imagini de familie surprinse în timpul vacanței: Harry jucându-se cu cei doi copii pe plajă, Lilibet într-o piscină, Archie într-un cockpit de avion și Meghan alături de soțul ei la cină.

 

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A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Vizita în Regatul Unit a familiei prințului Harry ar fi inclus și o întâlnire cu regele Charles și regina Camilla, prima ocazie din ultimii 4 ani în care monarhul britanic și-ar fi revăzut nepoții, Archie și Lilibet.

Potrivit presei, Harry ar fi fost însoțit de echipamente de filmare, inclusiv microfoane, în timpul vizitei sale recente la locul de veci al prințesei Diana. Sursele susțin că prezența acestora ar fi stârnit îngrijorare în rândul unor apropiați ai familiei, care se tem că imaginile ar putea fi folosite într-un viitor proiect documentar.

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