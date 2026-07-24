Valentin Sanfira a văzut doi urși în apropierea cabanei sale din Valea Doftanei. Cum a reacționat artistul

Valentin Sanfira și-a dorit câteva zile de relaxare, așa că a plecat în vacanță în Valea Doftanei. Acolo, el deține o cabană superbă, care îi permite să fie înconjurat de natură. Chiar dacă se bucură de tot ce are, în urmă cu puțin timp a avut parte de o experiență mai puțin plăcută.

Valentin Sanfira este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați soliști de muzică de petrecere din România. El este adesea invitat la evenimente private sau publice, astfel că are un program încărcat. Din acest motiv, a plecat câteva zile la cabana pe care a amenajat-o după bunul plac din Valea Doftanei. Bărbatul a transmis un semnal de alarmă în mediul online, după ce a văzut doi urși în apropierea locuinței sale. A tras o sperietură de proporții și a povestit totul urmăritorilor.

Cum a reacționat Valentin Sanfira atunci când a văzut urși în apropierea cabanei sale

Solistul a vrut să exploreze pădurea și s-a dus să culeagă câteva ciuperci. Atunci când s-a întors, a auzit zgomotele unor animale mari. Inițial a crezut că sunt vaci, însă când a văzut că, de fapt, sunt urși, Valentin Sanfira a spus că erau frumoși, dar s-a simțit în pericol.

Am crezut că sunt vaci și erau doi urși imenși. Nu am mai văzut niciodată aici la cabană. Erau tare frumoși, dar este periculos. Să fim cu băgare de seamă, a transmis Valentin Sanfira în mediul online.

În plus, el a oferit detalii despre întâmplare. A subliniat că s-a apropiat de lizera pădurii, fiind atras de sunetele din apropiere. Artistul a spus că animalele se aflau chiar în spatele gardului care delimitează proprietatea sa.

Aud ceva prin pădure și zic… cred că sunt vacile, coboară din nou. Când mă duc aproape de pădure, văd doi urși mari. Ei s-au speriat de mine și eu de ei. Deci am scăpat. Aveți grijă că sunt și urși. Eu nu am văzut până acum urși aici. Deci pe aici, prin pădure, au trecut așa prin spatele meu, pe după gard. Am zis că e vacă, dar când m-am dus aproape erau doi urși mari, imenși, a mai povestit artistul.

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