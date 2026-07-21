Codruța Filip l-a lovit pe Valentin Sanfira, iar Antena 1 a difuzat imaginile. Ipostazele amuzante în care au fost surprinși pe vremea când formau un cuplu

Codruța Filip și Valentin Sanfira revin în atenția publicului în postura de cuplu, în sezonl 2 al emisiunii „Poftiți pe la noi: poftiți la întrecere” de la Antena 1, alături de temutul Nea Marin, Liviu Vârciu, Mirela Vaida și Adriana Trandafir.

Este ultima apariție TV a lui Valentin Sanfira și a Codruței Filip înainte de divorț. Cei doi au acceptat provocarea lui Nea Marin și s-au aventurat într-una dintre cele mai haioase și solicitante competiții de la Antena 1.

Valentin Sanfira și Codruța Filip, ultima apariție TV înainte de divorț

Primul episod din noul sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi: poftiți la întrecere” a marcat ultima apariție celor doi în calitate de soț și soție. Valentin Sanfira și Codruța Filip au făcut parte din aceeași echipă, s-au susținut reciproc și au făcut tot posibilul să scape de „bătăile cu nuia” ale lui Nea Marin. Aproape la fel ca în toate aparițiile lor publice, cei doi nu au dat niciun semn cum că mariajul lor ar fi pe butuci, ba din contră, au părut mai uniți ca niciodată pe tot parcursul filmărilor.

La unele dintre probe, după ce concurenții au nivelat nisipul de pe plajă, s-au plimbat cu velierul, Nea Marina i-a provocat la un concurs pe apă, unde au avut de parcurs un traseu cu tot felul de obstacole gonflabile și extrem de alunecoase. Așa cum era de așteptat, incidentele nu au lipsit. Cei doi au căzut de mai multe ori unul peste altul, fiind de mai multe ori la un pas de accidentare.

Valentin Sanfira: Dacă nu a căzut, săraca… și eu peste ea Adriana Tranadfir: Circul de pe lume. Cădeau și nu se mai puteau ridica. Valentin Sanfira: A venit Mireala, a căzut, mi-a secertat picioarele și m-a aruncat cu capul în apă. Mirela Vaida: Valentin se albise la față. Lucrurile pot deveni periculoase, adică să nu ne jucăm.

În imaginile de prezentare a emisiunii, Valentin Sanfira și Codruța Filip par să trăiască experiența vieții lor, în ciuda dificultăților din probele lui Nea Marin. În timpul testimonialelor, cei doi nu au ratat nicio ocazie prin care și-au făcut complimente reciproc și și-au declarat dragostea în fața camerelor de filmat.

Codruța Filip: „Știe să calce, știe să facă și mâncare Valentin Sanfira: Știu să calc, știu să gătesc. Ce mai fac? Fac de toate în curte, știu să dau cu sapa, cu coasa, orice știu să fac”, a completat artistul.

Imagini de necrezut cu Valentin Sanfira și Codruța Filip împreună. Filmările pentru show-ul Antena 1, realizate înainte de divorț

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