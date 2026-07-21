Aylin Mujica, în doliu după ce fiul său a murit la doar 31 de ani. De ce afecțiune ar fi suferit dj-ul Maahez

Actrița cubaneză Aylín Mujica și fostul ei soț, muzicianul Osamu Menéndez, sunt în doliu după moartea neașteptată a fiului lor, Mauro Menéndez, care s-a stins din viață la vârsta de 31 de ani. Tânărul artist, DJ și producător muzical cunoscut sub numele de scenă MAAHEZ, a murit în timp ce se afla în călătorie în Barbados.

În momentul în care a aflat tragedia, Aylin Mujica se afla în Columbia, unde filma noul sezon al reality-show-ului culinar „Top Chef VIP”. Vestea acestei pierderi a șocat comunitatea din lumea divertismentului și a stârnit o val de mesaje de sprijin pentru actriță și familia ei în aceste momente extrem de dureroase.

Actrița a primit telefonul prin care a fost informată despre moartea fiului său în timp ce se afla pe platoul de filmare. Ea s-a retras imediat de la filmări pentru a se alătura familiei sale. Cu doar două zile înainte, ea își împărtășise entuziasmul pe rețelele sociale cu privire la participarea la concursul culinar.

Fiul actriței Aylin Mujica a murit la doar 31 de ani

La scurt timp după aceea, actrița îndurerată a postat pe propriul cont de social media un mesaj mult mai personal și sfâșietor, alături de fotografii cu fiul ei, pentru a-i cinsti memoria:

„Astăzi inima mea este devastată de moartea fiului meu Mauro, un suflet plin de lumină, iubire, bucurie și o bunătate imensă, care a lăsat o amprentă de neuitat asupra tuturor celor care au avut privilegiul să-l cunoască. Absența lui lasă un gol imposibil de descris, iar a învăța să trăiesc cu această durere va fi cea mai mare provocare din întreaga mea viață. Zboară sus, iubirea mea; o să ne lipsești atât de mult, dar am încredere că Dumnezeu te are într-un loc minunat. Îți cer doar să-mi trimiți puterea de a îndura atâta durere. Mulțumesc tuturor prietenilor și colegilor care mi-au trimis cuvinte de încurajare. Te iubesc cu toată viața mea, dragul meu Mau.”

Familia nu a dezvăluit detalii cu privire la această tragedie. Cu toate acestea, relatările mai multor surse media locale și din America Latină sugerează că Menéndez ar fi suferit un atac de cord cauzat de complicații ale unei pneumonii, cu care se pare că se lupta de câteva zile.

Între timp, tatăl tânărului, muzicianul Osamu Menéndez, a postat și el pe rețelele sociale pentru a confirma vestea tragică, în timp ce se îndrepta spre țara natală pentru a-și repatria fiul, scriind: „Vă rog să mă iertați; nu pot să vorbesc. Fiul meu, Mauro, a murit noaptea trecută, iar eu sunt devastat. Sunt în avion, îndreptându-mă spre casă pentru a-i aduce trupul acasă.”

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