Câți bani primesc elevii care au obținut nota 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat de la stat, în 2026

Sesiunile de Evaluare Națională și Bacalaureat s-au încheiat. Elevii care au obținut nota 10 vor fi recompensați financiar și în acest an. Ministrul Educației și Cercetării a pus în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern pentru a stabili suma pe care o va acorda tinerilor.

Elevii care au avut rezultate bune, obținând nota maximă la Evaluarea Națională și la Bacalaureat 2026 vor primi aceiași bani pe care i-au primit tinerii din generația trecută. Astfel, potrivit hotărârii de Guvern, cei care au încheiat clasa a VIII-a vor fi recompensați cu 2.000 de lei. Pe de altă parte, elevii care au finalizat studiile liceale cu brio, atât în sesiunea din iunie, cât și în sesiunea specială vor primi 5.000 de lei.

Elevii care au obținut nota 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat primesc bani și în 2026

Potrivit datelor publicate pe Edupedu, Ministrul Educației va acorda în acest an sumele stabilite pentru 93 de elevi în total. La Evaluarea Națională au fost obținute 7 note de 10. Dacă vorbim despre Bacalaureat, în sesiunea de vară 70 de elevi au reușit să treacă cu brio examenul cu media de 10. La sesiunea specială de Bacalaureat, adică cea destinată elevilor olimpici, doar un singur elev a obținut media 10. Pe de altă parte, 22 de elevi au promovat cu nota maximă examenul de BAC german.

Ministrul Educației și Cercetării a stabilit în bugetul pentru anul 2026 suma totală de 479.000 de lei pentru acordarea stimulentelor financiare pentru elevi. Așadar, din această sumă 14.000 de lei vor ajunge la cei care au obținut media 10 la Evaluarea Națională, iar 465.000 de lei sunt destinați tinerilor care au reușit să promoveze Bacalaureatul cu nota maximă. Conform notei fundamentare, fondurile sunt deja incluse în bugetul statului. De asemenea, lista de elevi care vor beneficia de recompensă, dar și procedura de acordare a banilor vor fi stabilite în perioada următoare printr-un ordin al ministrului Educației și Cercetării.

Cele mai puține note de 10 din ultimii zece ani la Evaluarea Națională

Anul 2026 nu a fost unul norocos pentru elevii care au susținut Evaluarea Națională. În acest an au fost obținute cele mai puține medii de 10 din ultimii zece ani. Pe de altă parte, numărul mediilor maxime este în creștere la Bacalaureat cu 112% față de anul trecut.

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