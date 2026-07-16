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Promoția 2026 poate încasa 1.980 lei. Condiția pe care trebuie s‑o îndeplineşti

De: David Ioan 16/07/2026 | 14:35
Promoția 2026 poate încasa 1.980 lei. Condiția pe care trebuie s‑o îndeplineşti
Promoția 2026 poate încasa 1.980 lei. Condiția pe care trebuie s‑o îndeplineşti
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Absolvenții promoției 2026 au un termen limită dacă vor să beneficieze de sprijin financiar și de serviciile puse la dispoziție de stat pentru integrarea pe piața muncii. Ei trebuie să se înregistreze la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor.

Obligația se aplică tuturor celor care au terminat gimnaziul, școala profesională, liceul, învățământul special, postliceal sau universitar, indiferent dacă au studiat într-o instituție publică sau privată autorizată ori acreditată.

Promoția 2026 poate încasa 1.980 lei

Potrivit ANOFM, înscrierea se face la agenția din județul de domiciliu și reprezintă o condiție esențială pentru acordarea indemnizației de șomaj și a celorlalte beneficii prevăzute de legislație.

Odată înregistrați, tinerii au acces gratuit la consiliere profesională, mediere pentru angajare, cursuri de calificare și programe dedicate integrării pe piața muncii. După expirarea celor 60 de zile de la absolvire, cei înscriși pot solicita indemnizația de șomaj, acordată timp de șase luni și calculată la 50% din valoarea Indicatorului Social de Referință.

Legea prevede și o primă de inserție pentru absolvenții care se angajează rapid. Pot primi acest stimulent cei care au minimum 16 ani, se înregistrează în termenul legal și obțin un contract de muncă cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Prima este egală cu de trei ori ISR, adică 1.980 de lei în prezent, și se plătește în două tranșe: jumătate la angajare, restul după un an de activitate.

Condiția pe care trebuie s‑o îndeplineşti

Nu pot beneficia de aceste drepturi absolvenții care aveau deja un loc de muncă la data finalizării studiilor, cei care se reangajează la un angajator pentru care au lucrat în ultimii doi ani în condițiile prevăzute de lege, persoanele pe care angajatorii sunt obligați să le încadreze sau cei care au fost admiși la un alt nivel de învățământ înainte de solicitarea beneficiilor.

Pentru înregistrare sunt necesare actul de identitate, diploma sau adeverința de absolvire cu data finalizării studiilor, un CV, o declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate și acordul pentru prelucrarea datelor personale, pe formularele puse la dispoziție de agențiile teritoriale.

Absolvenții care nu respectă termenul de 60 de zile riscă să piardă dreptul de a solicita ulterior indemnizația de șomaj în condițiile legii.

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