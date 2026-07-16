Dana Roba, declarație neașteptată. Ce spune despre lupta cu depresia: „Foarte grea”

Dana Roba a trecut prin momente care i-ar fi pus la pământ pe mulți, însă susține că nu s-a lăsat învinsă nici atunci când viața i-a dat cele mai grele lovituri. Make-up artista a povestit despre perioadele cumplite prin care a trecut și a făcut o mărturisire care i-a surprins pe urmăritorii ei.

În ultimii ani, numele Danei Roba a fost asociat cu unul dintre cele mai șocante cazuri din showbizul românesc. După ce a fost victima unei agresiuni extrem de violente, vedeta a reușit să își refacă viața, să revină la muncă și să își continue activitatea. Ea a spus că nici în cele mai negre clipe nu a căzut pradă depresiei.

Dana Roba, despre lupta cu depresie

Întrebată de urmăritori dacă s-a confruntat vreodată cu depresia, Dana Roba a răspuns fără ezitare. Vedeta susține că și-a găsit puterea să meargă înainte și că revenirea rapidă la muncă a ajutat-o să depășească momentele dificile.

”Eu nu am avut depresie când mi-a dat Daniel cu ciocanul în cap și am ajuns acasă cu capul crăpat în 20 și nu am avut depresie. Cu atât mai puțin când vin de la maternitate și mă bucur că am născut un copil sănătos. Nu am apucat să am depresie postnatală. Poate și faptul că m-am întors imediat la lucru, poate și asta m-a ajutat să nu intru în depresie”, a declarat Dana Roba.

Recuperarea după operație a fost mai grea decât se aștepta

Pe lângă încercările din trecut, Dana a trecut recent și printr-o intervenție estetică. Make-up artista a decis să își pună implanturi mamare, însă spune că perioada de recuperare nu a fost deloc ușoară. Deși acum este mulțumită de rezultat și consideră că schimbarea a meritat, primele săptămâni de după operație au fost extrem de dificile.

”Foarte grea a fost recuperarea. Timp de trei săptămâni am tras, chiar a fost foarte greu. Nu m-am gândit că va fi atât de greu”, a declarat Dana.

În prezent, aceasta spune că se simte bine și își continuă proiectele profesionale, fiind hotărâtă să privească doar înainte, în ciuda tuturor obstacolelor pe care viața i le-a scos în cale.

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