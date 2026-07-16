Acasă » Știri » Lavinia Stoica s-a angajat, după ce a fost dată afară a doua oară de Pescobar

Lavinia Stoica s-a angajat, după ce a fost dată afară a doua oară de Pescobar

De: Emanuela Cristescu 16/07/2026 | 14:37
Lavinia Stoica s-a angajat, după ce a fost dată afară a doua oară de Pescobar
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lavinia Stoica și-a găsit de muncă după ce Pescobar a dat-o afară pentru a doua oară! Focoasa șatena a lăsat în urmă HoReCa și s-a orientat către imobiliare, iar transformarea ei este greu de trecut cu vederea.

Cea care obișnuia să atragă toate privirile cu ținutele îndrăznețe și aparițiile incendiare s-a afișat acum într-o ipostază complet diferită. Lavinia a publicat imagini chiar de la noul job, îmbrăcată într-o cămașă albă închisă până în gât și cu o cravată maro, o apariție elegantă și sobră, total opusă stilului care a consacrat-o în mediul online.

Lavinia Stoica, din nou concediată de Pescobar

În ultimele luni, internauții au observat că Lavinia nu mai apărea deloc în restaurantele lui Pescobar și nici în clipurile prin care promova afacerile acestuia. Zvonurile au început imediat să circule, iar acum este clar că bruneta a închis definitiv acel capitol. La începutul anului, Pescobar a explicat faptul că ritmul alert în care trăia Lavinia ar fi fost unul dintre motivele care au dus la întreruperea colaborării.

„Ea n-a avut un liber de un an și ceva, a avut doar vreo două vacanțe”, a spus Pescobar la începutul anului.

Între timp, șatena pare hotărâtă să demonstreze că poate avea succes și fără numele afaceristului lângă ea. Noul loc de muncă marchează o schimbare radicală în cariera sa și arată că a ales să pornească pe un drum complet diferit. Din imagini reiese că vrea să își schimbă radical și look-ul și să pară fată cuminte.

Lavinia Stoica s-a angajat, după ce a fost dată afară a doua oară de Pescobar
Lavinia Stoica s-a angajat, după ce a fost dată afară a doua oară de Pescobar

Nu renunță nici la proiectele din online

Chiar dacă și-a schimbat domeniul de activitate, Lavinia nu își abandonează comunitatea de pe rețelele sociale. Din contră, ea pregătește un proiect prin care își invită urmăritorii să plece împreună într-o vacanță organizată în Egipt.

„Am o surpriză pentru voi și cred că va fi cea mai tare experiență pe care am organizat-o până acum. Dăm start ediției în vacanță cu Lavinia. Vom pleca împreună într-un resort în Egipt, doar pentru adulți, Și ne vom distra câteva zile împreună. Vom merge la plajă, vom merge în excursii și ne vom face experiențe și prietenii noi.

Dacă și voi vreți să mergem împreună în vacanță, fie că sunteți cuplu sau single, like me, ne vom distra la fel de bine. Așa că, pentru mai multe detalii, scrieți-mi în privat.”, a spus Lavinia.

VEZI ȘI: Lavinia Stoica a plecat din nou de la taverna lui Pescobar. Cu ce se va ocupa, de acum
Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cabral recunoaște suferința prin care trece după divorț: ”M-a afectat”
Știri
Cabral recunoaște suferința prin care trece după divorț: ”M-a afectat”
Cum își sărbătorește Ioana Ghinghină căsnicia? ”Încă avem chef”
Știri
Cum își sărbătorește Ioana Ghinghină căsnicia? ”Încă avem chef”
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi ofensator în alte țări
Mediafax
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi...
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e picior de muncitor. Trecătorii sunt furioși: „L-au lăsat așa în plină vară” / Cum se apără constructorul”
Gandul.ro
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt noul spațiu al relațiilor”
Adevarul
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt...
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
Digi24
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco,...
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Mediafax
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Parteneri
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște:...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ioana Ginghină și-a sărbătorit partenerul cu un mesaj plin de iubire: „Încă avem chef să facem poze împreună”
Click.ro
Ioana Ginghină și-a sărbătorit partenerul cu un mesaj plin de iubire: „Încă avem chef să...
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Digi 24
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
Digi24
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de...
Primul blindat „made în România” din ultimii 30 DE ANI se află la RAR pentru omologare
Promotor.ro
Primul blindat „made în România” din ultimii 30 DE ANI se află la RAR pentru...
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e picior de muncitor. Trecătorii sunt furioși: „L-au lăsat așa în plină vară” / Cum se apără constructorul”
Gandul.ro
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cabral recunoaște suferința prin care trece după divorț: ”M-a afectat”
Cabral recunoaște suferința prin care trece după divorț: ”M-a afectat”
Cum își sărbătorește Ioana Ghinghină căsnicia? ”Încă avem chef”
Cum își sărbătorește Ioana Ghinghină căsnicia? ”Încă avem chef”
Cutremur de aproape 6 grade şi alertă de tsunami, în Noua Zeelandă. Seismul s-a produs într-o zonă ...
Cutremur de aproape 6 grade şi alertă de tsunami, în Noua Zeelandă. Seismul s-a produs într-o zonă turistică
Dana Roba, declarație neașteptată. Ce spune despre lupta cu depresia: „Foarte grea”
Dana Roba, declarație neașteptată. Ce spune despre lupta cu depresia: „Foarte grea”
Promoția 2026 poate încasa 1.980 lei. Condiția pe care trebuie s‑o îndeplineşti
Promoția 2026 poate încasa 1.980 lei. Condiția pe care trebuie s‑o îndeplineşti
NIBIRU se deschide astăzi. România inaugurează prima stațiune de entertainment pe litoral și cea ...
NIBIRU se deschide astăzi. România inaugurează prima stațiune de entertainment pe litoral și cea mai amplă destinație dedicată divertismentului din Europa
Vezi toate știrile