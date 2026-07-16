Lavinia Stoica s-a angajat, după ce a fost dată afară a doua oară de Pescobar

Lavinia Stoica și-a găsit de muncă după ce Pescobar a dat-o afară pentru a doua oară! Focoasa șatena a lăsat în urmă HoReCa și s-a orientat către imobiliare, iar transformarea ei este greu de trecut cu vederea.

Cea care obișnuia să atragă toate privirile cu ținutele îndrăznețe și aparițiile incendiare s-a afișat acum într-o ipostază complet diferită. Lavinia a publicat imagini chiar de la noul job, îmbrăcată într-o cămașă albă închisă până în gât și cu o cravată maro, o apariție elegantă și sobră, total opusă stilului care a consacrat-o în mediul online.

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În ultimele luni, internauții au observat că Lavinia nu mai apărea deloc în restaurantele lui Pescobar și nici în clipurile prin care promova afacerile acestuia. Zvonurile au început imediat să circule, iar acum este clar că bruneta a închis definitiv acel capitol. La începutul anului, Pescobar a explicat faptul că ritmul alert în care trăia Lavinia ar fi fost unul dintre motivele care au dus la întreruperea colaborării.

„Ea n-a avut un liber de un an și ceva, a avut doar vreo două vacanțe”, a spus Pescobar la începutul anului.

Între timp, șatena pare hotărâtă să demonstreze că poate avea succes și fără numele afaceristului lângă ea. Noul loc de muncă marchează o schimbare radicală în cariera sa și arată că a ales să pornească pe un drum complet diferit. Din imagini reiese că vrea să își schimbă radical și look-ul și să pară fată cuminte.

Nu renunță nici la proiectele din online

Chiar dacă și-a schimbat domeniul de activitate, Lavinia nu își abandonează comunitatea de pe rețelele sociale. Din contră, ea pregătește un proiect prin care își invită urmăritorii să plece împreună într-o vacanță organizată în Egipt.

„Am o surpriză pentru voi și cred că va fi cea mai tare experiență pe care am organizat-o până acum. Dăm start ediției în vacanță cu Lavinia. Vom pleca împreună într-un resort în Egipt, doar pentru adulți, Și ne vom distra câteva zile împreună. Vom merge la plajă, vom merge în excursii și ne vom face experiențe și prietenii noi. Dacă și voi vreți să mergem împreună în vacanță, fie că sunteți cuplu sau single, like me, ne vom distra la fel de bine. Așa că, pentru mai multe detalii, scrieți-mi în privat.”, a spus Lavinia.

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