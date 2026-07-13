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Lavinia Stoica a plecat din nou de la taverna lui Pescobar. Cu ce se va ocupa, de acum

De: Anca Chihaie 13/07/2026 | 07:32
Lavinia Stoica a plecat din nou de la taverna lui Pescobar. Cu ce se va ocupa, de acum
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Lavinia Stoica pare să fi încheiat definitiv colaborarea cu afacerile lui Pescobar și își îndreaptă atenția către un proiect care nu mai are nicio legătură cu promovarea restaurantelor. După o perioadă în care urmăritorii au observat că aceasta nu mai publica imagini și clipuri din locațiile antreprenorului, influencerița a confirmat indirect că a ales un nou drum profesional, unul axat pe organizarea de experiențe dedicate comunității sale din mediul online.

În ultimele luni, absența Laviniei Stoica din postările asociate restaurantelor lui Pescobar a alimentat numeroase speculații în rândul internauților. Deși la începutul separării dintre cei doi, omul de afaceri explica faptul că programul foarte încărcat și lipsa timpului liber ar fi fost principalele motive pentru care colaborarea nu a mai continuat, evoluțiile recente arată că influencerița și-a construit între timp propriile planuri și propriile proiecte.

„Ea n-a avut un liber de un an și ceva, a avut doar vreo două vacanțe”, a spus Pescobar la începutul anului.

Cu ce se ocupă acum Lavinia Stoica

Noua inițiativă anunțată de Lavinia Stoica marchează o schimbare importantă față de activitatea pe care o desfășura până acum. Dacă în trecut imaginea ei era asociată frecvent cu restaurantele și campaniile de promovare din domeniul HoReCa, în prezent aceasta pare să se concentreze pe organizarea de vacanțe tematice și experiențe de grup dedicate urmăritorilor săi.

Primul proiect din această nouă etapă presupune organizarea unei vacanțe într-un resort destinat exclusiv adulților, în Egipt. Conceptul este construit în jurul ideii de socializare și petrecere a timpului liber într-un cadru relaxat, participanții urmând să ia parte la activități recreative, excursii și momente organizate pe parcursul sejurului.

„Am o surpriză pentru voi și cred că va fi cea mai tare experiență pe care am organizat-o până acum. Dăm start ediției în vacanță cu Lavinia. Vom pleca împreună într-un resort în Egipt, doar pentru adulți, Și ne vom distra câteva zile împreună. Vom merge la plajă, vom merge în excursii și ne vom face experiențe și prietenii noi. Dacă și voi vreți să mergem împreună în vacanță, fie că sunteți cuplu sau single, like me, ne vom distra la fel de bine. Așa că, pentru mai multe detalii, scrieți-mi în privat.”, a spus Lavinia.

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