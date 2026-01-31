Acasă » Exclusiv » Cum a împăcat-o Pescobar pe Lavinia, după ce a dat-o afară în urmă cu trei luni? Cadoul a întors-o din drum: „Merită”

Cum a împăcat-o Pescobar pe Lavinia, după ce a dat-o afară în urmă cu trei luni? Cadoul a întors-o din drum: „Merită”

De: Andrei Iovan 31/01/2026 | 14:10
Cum a împăcat-o Pescobar pe Lavinia, după ce a dat-o afară în urmă cu trei luni? Cadoul a întors-o din drum: Merită
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Revenirea Laviniei Stoica în echipa lui Pescobar nu a trecut deloc neobservată. La trei luni după ce ea și-a anunțat plecarea, s-a întors la funcția de manager, însă nu oricum, ci cu mulți cai putere, primiți cadou. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Pescobar ne-a mărturistit că el este cel care i-a oferit un Mercedes SUV de toată frumusețea. Toate detaliile, în rândurile de mai jos. 

Pescobar a demonstrat, încă o dată, că atunci când apreciază oamenii valoroși, o face fără jumătăți de măsură. Când nimeni nu se aștepta, Lavinia și Paul Nicolau au reînnoit contractul și au făcut din nou valuri pe internet, ca odinioară.

Pescobar i-a luat un bolid Laviniei: „Merită”

Cea care a anunțat plecarea a fost chiar șatena, care spunea, în urmă cu trei luni, că se va axa pe un nou proiect. În schimb, Pescobar afirma, la vremea aceea, că el a fost cel care a dat-o afară. Indiferent de situație, cert este că în prezent lucrurile s-au așezat cum nu se putea mai bine, de ambele părți.

Pescobar i-a dat Laviniei cadou un Mercedes GLA. sursă – social media

Dar mai ales pentru Lavinia, care a primit drept cadou de bun venit înapoi în echipă un Mercedes GLA, pe care l-a etalat pe rețelele de socializare, cu descrierea „My new love”. Surpriza nu a fost deloc întâmplătoare, iar gestul a venit ca o confirmare a relației reînnoite între cei doi. CANCAN.RO l-a contactat pe Pescobar, care ne-a spus exact cum stau lucrurile.

Da, eu i-am dat mașina. Merită. Toți managerii mei au super mașini din partea mea, ne-a declarat Pescobar, în exclusivitate.

Eh, acum înțelegem de ce a revenit șatena în funcția de manager. De data aceasta, ea se va ocupa de noul restaurant din Drumul Taberei, iar Paul Nicolau i-a făcut o prezentare ca la carte pe rețelele de socializare, spunând că avea scurtă despărțire a fost mai degrabă o vacanță, iar acum, Lavinia s-a întors cu forțe proaspete.

Lavinia și Pescobar împreună, din nou
Lavinia și Pescobar împreună, din nou

Se pare că a reușit să o convingă cum știe el mai bine, după ce, în urmă cu aproximativ trei luni, tânăra spunea:

Dragilor, se încheie încă o etapă importantă din viața mea. După câțiva ani plini de provocări, am ales să renunț la job-ul meu. Vreau să le mulțumesc mult tuturor oamenilor care au fost parte din această poveste, dar bineînțeles, orice final are și un nou început. Acum mă dedic unui nou proiect despre care vă voi povesti în următorul clip. Stați aproape!”

CITEȘTE ȘI – Mâna dreaptă a lui Pescobar s-a întors la afacerist, la 3 luni după ce și-a dat demisia. Nimeni nu se aștepta la asta!

NU RATA – Lavinia a comis-o grav, iar Pescobar a spus totul: ”Eu am dat-o afară”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Radu Siffredi era pe val, Oana Matache îl ignora. Dragostea nu mai plutește în aer?
Exclusiv
Radu Siffredi era pe val, Oana Matache îl ignora. Dragostea nu mai plutește în aer?
Iulia Albu are concurență chiar în familie! Mikaela a dat moda în Dorobanți, cu paltonul purtat de Gigi Hadid
Exclusiv
Iulia Albu are concurență chiar în familie! Mikaela a dat moda în Dorobanți, cu paltonul purtat de Gigi…
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și...
România, în pericol să devină groapa de gunoi a Europei după intrarea în Schengen
Gandul.ro
România, în pericol să devină groapa de gunoi a Europei după intrarea în...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini second-hand și întreținere ieftină
Adevarul
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini...
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au...
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul nuclear al Chinei pune Washingtonul în fața unei dileme
Digi 24
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Vloggerii indieni pun sub lupă noul Duster. Cum este perceput SUV-ul pe piața indiană?
Promotor.ro
Vloggerii indieni pun sub lupă noul Duster. Cum este perceput SUV-ul pe piața indiană?
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
România, în pericol să devină groapa de gunoi a Europei după intrarea în Schengen
Gandul.ro
România, în pericol să devină groapa de gunoi a Europei după intrarea în Schengen
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum promitea favoruri avocata prinsă luând mită: ”Sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban”
Cum promitea favoruri avocata prinsă luând mită: ”Sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban”
Emily Burghelea și-a botezat cel de-al treilea copil. Primele imagini
Emily Burghelea și-a botezat cel de-al treilea copil. Primele imagini
Raed Arafat, decizie fără precedent, după uciderea lui Mario Berinde. Propune legea care le va da ...
Raed Arafat, decizie fără precedent, după uciderea lui Mario Berinde. Propune legea care le va da interzis copiilor pe rețelele sociale
Orașul mare din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 8.700 de euro. Este la etajul 1
Orașul mare din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 8.700 de euro. Este la etajul 1
Cele mai norocoase 2 zodii în luna februarie. Viața lor se va schimba
Cele mai norocoase 2 zodii în luna februarie. Viața lor se va schimba
Ei sunt Laurențiu și Cornel, polițiștii care au salvat un bărbat care se spânzurase. Au intervenit ...
Ei sunt Laurențiu și Cornel, polițiștii care au salvat un bărbat care se spânzurase. Au intervenit în ultimul moment
Vezi toate știrile
×