Cum a împăcat-o Pescobar pe Lavinia, după ce a dat-o afară în urmă cu trei luni? Cadoul a întors-o din drum: „Merită”

Revenirea Laviniei Stoica în echipa lui Pescobar nu a trecut deloc neobservată. La trei luni după ce ea și-a anunțat plecarea, s-a întors la funcția de manager, însă nu oricum, ci cu mulți cai putere, primiți cadou. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Pescobar ne-a mărturistit că el este cel care i-a oferit un Mercedes SUV de toată frumusețea. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Pescobar a demonstrat, încă o dată, că atunci când apreciază oamenii valoroși, o face fără jumătăți de măsură. Când nimeni nu se aștepta, Lavinia și Paul Nicolau au reînnoit contractul și au făcut din nou valuri pe internet, ca odinioară.

Pescobar i-a luat un bolid Laviniei: „Merită”

Cea care a anunțat plecarea a fost chiar șatena, care spunea, în urmă cu trei luni, că se va axa pe un nou proiect. În schimb, Pescobar afirma, la vremea aceea, că el a fost cel care a dat-o afară. Indiferent de situație, cert este că în prezent lucrurile s-au așezat cum nu se putea mai bine, de ambele părți.

Dar mai ales pentru Lavinia, care a primit drept cadou de bun venit înapoi în echipă un Mercedes GLA, pe care l-a etalat pe rețelele de socializare, cu descrierea „My new love”. Surpriza nu a fost deloc întâmplătoare, iar gestul a venit ca o confirmare a relației reînnoite între cei doi. CANCAN.RO l-a contactat pe Pescobar, care ne-a spus exact cum stau lucrurile.

Da, eu i-am dat mașina. Merită. Toți managerii mei au super mașini din partea mea, ne-a declarat Pescobar, în exclusivitate.

Eh, acum înțelegem de ce a revenit șatena în funcția de manager. De data aceasta, ea se va ocupa de noul restaurant din Drumul Taberei, iar Paul Nicolau i-a făcut o prezentare ca la carte pe rețelele de socializare, spunând că avea scurtă despărțire a fost mai degrabă o vacanță, iar acum, Lavinia s-a întors cu forțe proaspete.

Se pare că a reușit să o convingă cum știe el mai bine, după ce, în urmă cu aproximativ trei luni, tânăra spunea:

Dragilor, se încheie încă o etapă importantă din viața mea. După câțiva ani plini de provocări, am ales să renunț la job-ul meu. Vreau să le mulțumesc mult tuturor oamenilor care au fost parte din această poveste, dar bineînțeles, orice final are și un nou început. Acum mă dedic unui nou proiect despre care vă voi povesti în următorul clip. Stați aproape!”

