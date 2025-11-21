Acasă » Exclusiv » Lavinia a comis-o grav, iar Pescobar a spus totul: ”Eu am dat-o afară”

Lavinia a comis-o grav, iar Pescobar a spus totul: ”Eu am dat-o afară”

De: Delina Filip 21/11/2025 | 13:17

Pescobar lămurește misterul dispariției Laviniei Stoica, mâna lui dreaptă în business-ul cu restaurante. Anunțul plecării a surprins pe toată lumea, cu atât mai mult cu cât cei doi aveau o colaborare prolifică, iar omul de afaceri o lăuda fără rețineri pe Lavinia, spunând despre ea că este cel mai bun angajat al său. Mai mult, afaceristul spunea fără rețineri că o plătește foarte bine, mai exact cu 20.000 de euro pe lună pentru performanțele sale, iar un timp tânăra a fost și șoferul personal al lui Pescobar. După numeroase controverse în urma dispariției sale, Paul Nicolau a decis să facă lumină și să spună ce s-a întâmplat, de fapt. Se pare că tânăra a fost dată afară din cauza unei presupuse escrocherii. 

În urmă cu puțin timp, Lavinia Stoica, mâna dreaptă a lui Pescobar, a plecat din firrmă, iar anunțul plecării a fost surprinzător mai ales că tânăra a fost de nenumărate ori de omul de afaceri pentru munca sa. Acum Pescobar a lămurit plecarea Laviniei din firma sa, și a dezvăluit că tânăra a fost dată afară din cauza unor bani falși, iar contul firmei lor a fost blocat.

Misterul plecării Laviniei din afacerile lui Pescobar a fost elucidat! Omul de afaceri a spus motivul: „Au fost bani falși”

Cristian Rizea: De ce te trădează ăștia pe tine? 

Pescobar: Niciodată în viața asta, niciodată nu crezi un om dat afară.  Niciodată în viața asta nu i-ai luat în seamă nicio instanță,  un om dat afară. Un om dat afară este frustrat. Lavinia nu și-a dat demisia, am dat-o afară, nu contează motivele. La Alina la fel.

Cristian Rizea: E adevărat că ai prins-o că a furat și de asta ai dat-o?

Pescobar: Nu, nu m-a furat. Cineva a plătit, a dat cash 50 de euro. A doua zi, când am depus noi la bancă niște bani au fost 50 de euro falși.  

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Cristian Rizea: La voi pe motivul acesta vi s-a blocat contul firmei din Germania?

Pescobar: S-a blocat când l-am băgat la bancă, da.  Au fost 50 de euro falși.

Cristian Rizea: Erau cu scoci? Cum erau?

Pescobar: Ce treabă am eu ce mi-a dat ăla? Este vina mea?

Cristian Rizea: Nu este vina ta, eu am zis un fapt, nu că ai umblat tu cu bani falși.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Iți recomandăm
Scandal uriaș în Capitală! O senatoare celebră a fost bătută cu ranga!
Exclusiv
Scandal uriaș în Capitală! O senatoare celebră a fost bătută cu ranga!
Moșul a venit mai devreme! Xonia, Kylie Jenner de România
Exclusiv
Moșul a venit mai devreme! Xonia, Kylie Jenner de România
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune ce ne așteaptă: «E miraculos»
Gandul.ro
Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei recenzii scrise de o elevă: „o catastrofă”
Adevarul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut...
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
go4it.ro
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune ce ne așteaptă: «E miraculos»
Gandul.ro
Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Soția lui Norbi, tânărul în scaun cu rotile mort în urma unui accident în Bihor, mesaj sfâșietor. ...
Soția lui Norbi, tânărul în scaun cu rotile mort în urma unui accident în Bihor, mesaj sfâșietor. Ce a declarat aceasta
Pescobar o traduce și pe iubi Lavinia. O blondină focoasă a apărut din greșeală în cadru, într-o cameră de hotel
Pescobar o traduce și pe iubi Lavinia. O blondină focoasă a apărut din greșeală în cadru, într-o cameră de hotel
Împăcarea momentului, Pescobar și Rizea au făcut pace: „Pe online, toată lumea are mușchi”
Împăcarea momentului, Pescobar și Rizea au făcut pace: „Pe online, toată lumea are mușchi”
Ispita care a mers însărcinată la Insula iubirii 2025! Abia acum s-a aflat: Este scandalul momentului! ...
Ispita care a mers însărcinată la Insula iubirii 2025! Abia acum s-a aflat: Este scandalul momentului! Unde s-a întâmplat
Scandal uriaș în Capitală! O senatoare celebră a fost bătută cu ranga!
Scandal uriaș în Capitală! O senatoare celebră a fost bătută cu ranga!
Cum să reduci costurile de încălzire. Trucurile despre care nu știai
Cum să reduci costurile de încălzire. Trucurile despre care nu știai
Vezi toate știrile
×