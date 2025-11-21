Lavinia a comis-o grav, iar Pescobar a spus totul: ”Eu am dat-o afară”

Pescobar lămurește misterul dispariției Laviniei Stoica, mâna lui dreaptă în business-ul cu restaurante. Anunțul plecării a surprins pe toată lumea, cu atât mai mult cu cât cei doi aveau o colaborare prolifică, iar omul de afaceri o lăuda fără rețineri pe Lavinia, spunând despre ea că este cel mai bun angajat al său. Mai mult, afaceristul spunea fără rețineri că o plătește foarte bine, mai exact cu 20.000 de euro pe lună pentru performanțele sale, iar un timp tânăra a fost și șoferul personal al lui Pescobar. După numeroase controverse în urma dispariției sale, Paul Nicolau a decis să facă lumină și să spună ce s-a întâmplat, de fapt. Se pare că tânăra a fost dată afară din cauza unei presupuse escrocherii.

În urmă cu puțin timp, Lavinia Stoica, mâna dreaptă a lui Pescobar, a plecat din firrmă, iar anunțul plecării a fost surprinzător mai ales că tânăra a fost de nenumărate ori de omul de afaceri pentru munca sa. Acum Pescobar a lămurit plecarea Laviniei din firma sa, și a dezvăluit că tânăra a fost dată afară din cauza unor bani falși, iar contul firmei lor a fost blocat.

Misterul plecării Laviniei din afacerile lui Pescobar a fost elucidat! Omul de afaceri a spus motivul: „Au fost bani falși”

Cristian Rizea: De ce te trădează ăștia pe tine?

Pescobar: Niciodată în viața asta, niciodată nu crezi un om dat afară. Niciodată în viața asta nu i-ai luat în seamă nicio instanță, un om dat afară. Un om dat afară este frustrat. Lavinia nu și-a dat demisia, am dat-o afară, nu contează motivele. La Alina la fel.

Cristian Rizea: E adevărat că ai prins-o că a furat și de asta ai dat-o?

Pescobar: Nu, nu m-a furat. Cineva a plătit, a dat cash 50 de euro. A doua zi, când am depus noi la bancă niște bani au fost 50 de euro falși.

Cristian Rizea: La voi pe motivul acesta vi s-a blocat contul firmei din Germania?

Pescobar: S-a blocat când l-am băgat la bancă, da. Au fost 50 de euro falși.

Cristian Rizea: Erau cu scoci? Cum erau?

Pescobar: Ce treabă am eu ce mi-a dat ăla? Este vina mea?

Cristian Rizea: Nu este vina ta, eu am zis un fapt, nu că ai umblat tu cu bani falși.

