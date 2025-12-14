Acasă » Știri » Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri au fost confirmate în decembrie 2025

De: Andreea Stăncescu 14/12/2025 | 08:20
Sursa foto: Freepik

România se confruntă cu un val nou de gripă, după ce autoritățile sanitare au confirmat apariția unui virus nou, care se răspândește rapid. În doar câteva zile, mii de persoane au ajuns la medic cu simptome specifice, iar numărul cazurilor continuă să crească de la o săptămână la alta.

Un nou virus gripal, care se răspândește rapid, a fost confirmat în România, marcând debutul oficial al sezonului de gripă. Potrivit ultimelor date raportate de autorități, doar în prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri, dublu față de săptămâna precedentă.

Medicii atrag atenția că virusul circulă intens în această perioadă și recomandă vaccinarea, în special pentru persoanele din categoriile de risc.

Primele cazuri au fost semnalate în special în rândul vârstnicilor sau al persoanelor care suferă de alte afecțiuni. Simptomele sunt clasice pentru gripă: febră ridicată, frisoane, dureri musculare și articulare, tuse seacă urmată ulterior de tuse productivă, dar și o stare generală de slăbiciune.

În cazurile mai severe, boala poate duce la dificultăți respiratorii și pierderea forței fizice, motiv pentru care medicii recomandă prezentarea la medic de la primele semne de boală, pentru un diagnostic rapid.

Care sunt cele mai vulnerabile persoane

Virus în România / Sursa foto: Freepik

Riscul de a dezvolta o formă gravă este considerat moderat, dar anumite categorii sunt mai vulnerabile în fața virusului. Este vorba despre persoanele peste 65 de ani, femeile însărcinate, bolnavii cronici și cei aflați în centre de îngrijire. Printre bolile care pot agrava evoluția gripei se numără diabetul zaharat, afecțiunile cardiace, bolile pulmonare precum astmul sau BPOC și alte probleme metabolice.

Medicii infecționiști insistă că vaccinarea antigripală rămâne cea mai eficientă metodă de prevenție. Pe lângă aceasta, se recomandă spălarea frecventă a mâinilor, evitarea spațiilor aglomerate, menținerea unei alimentații echilibrate și o hidratare corespunzătoare.

