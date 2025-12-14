O nouă zi liberă pentru acești angajați din România. Proiectul a trecut de Senat

Senatul a adoptat o lege prin care o anumită categorie de angajați din România vor putea obține o zi liberă în plus de la stat. Inițiativa urmează să primească vot decizional la Camera Deputaților. Măsura a fost deja adoptată în mai multe state din Uniunea Europeană.

Proiectul de lege a fost inițiat de Ancuța-Florina Irimia, deputat, și se adresează femeilor diagnosticate cu endometrioză. Salariatele care manifestă simptome severe în timpul menstruației ar urma să beneficieze de o zi liberă plătită de la stat.

Vești bune pentru salariatele din România

Ziua liberă de la stat se va acorda în baza unei recomandări din partea medicului ginecolog. Proiectul a fost adoptat cu 76 de voturi „pentru”, 13 „contra” și 26 de abțineri și urmează să primească vot decizional la Camera Deputaților.

În Spania și Portugalia, femeile diagnosticate cu endometrioză au dreptul să absenteze de la locul de muncă între trei și cinci zile consecutive pe lună. În Spania, măsurile sunt adresate și femeilor cu fibroame, boală inflmatorie pelvină, adenomioză, ovare polichistice și polipi endometriali, cât și alte afecțiuni care implică sângerări abundente.

În Portugalia, salariatele care – în timpul menstruației – suferă de dureri severe provocate de endometrioză sau adenomioză, au dreptul să absenteze trei zile consecutiv de la muncă. Zilele sunt plătite și sunt considerate vechime pe cartea de muncă.

„Majoritatea pacientelor cu endometrioză au dureri foarte foarte mari la menstruație, sunt dureri extraordinar de greu de gestionat. Indiferent de ce tratament administrăm, antialgic, antiinflamator pacientele pur și simplu nu pot funcționa în acele momente ale lunii”, a spus Silviu Istoc, medic ginecolog.

Endometrioza este o boală cronică inflamatorie. Țesutul care căptușește uterul pe interior (și sângerează la fiecare menstruație) migrează în afara cavității uterine – poate ajunge pe suprafața intestinului subțire sau gros, uretere, vezica urinară, membrana care acoper[ plămânii și rareori pe membrana care acoperă inima ori chiar creierul.

Endometrioza provoacă dureri severe și simptome greu de gestionat în timpul menstruației. Din cauza țesutului endometrial care crește în afara uterului, inflamația și durerea pot iradia în zona abdomenului și a spatelui.

Femeile care se confruntă cu această boală au parte de dureri foarte puternice, sângerare abundentă, oboseală cronică, puls scăzut, tulburări digestive, episoade care afectează calitatea vieții de zi cu zi. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), endometrioza afectează aproximativ 10% (190 milioane) de femei, la nivel global, 10% dezvoltând forme severe ale bolii.

Câți ani trebuie să muncești, ca să ai o pensie de 4000 lei în România? Salariul de care ai nevoie lunar

PRIMA companie din România unde angajații vor lucra doar 4 zile pe săptămână. Ce se întâmplă cu salariile lor