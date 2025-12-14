Detalii tulburătoare din dosarul luptătorului RXF. Cum a încercat Marian Piciu să își intimideze victimele

CANCAN.RO revine cu noi detalii din dosarul lui Marian Piciu. Se conturează un tablou penal devastator: trafic și consum de droguri de mare risc, declarații menținute în ciuda retragerii lor ulterioare și suspiciuni serioase de intimidare a martorilor. Deși majoritatea victimelor și-au retras mărturiile în fața instanței, judecătorii au decis că acestea rămân probe valide, apreciind că retragerile au fost determinate de amenințări și presiuni exercitate ulterior.

În motivarea sentinței prin care luptătorul RXF Marian Piciu a fost condamnat la peste 20 de ani de închisoare apar detalii tulburătoare din declarația unei victime minore, care a relatat la Parchet modul în care ar fi fost constrânsă într-un apartament din Câmpina, în timpul unei petreceri.

Femeia a susținut că Piciu a tras-o de mână într-o cameră, a încuiat ușa și, folosind injurii și intimidare, a forțat-o să rămână cu el, în ciuda opoziției sale clare. Aceasta a declarat că alte persoane se aflau în sufragerie și au observat momentul în care a fost dusă cu forța, iar după incident a părăsit petrecerea în stare de șoc, spunându-le prietenelor că vrea să plece acasă. Ulterior, victima a afirmat că a rămas cu traume psihice, teamă constantă față de inculpat și a avut nevoie de sprijin psihologic. Diferența de forță fizică dintre aceasta și Marian Piciu, cunoscut pentru luptele sale în cușcă, a fost subliniată ca un element care accentuează gravitatea faptelor, instanța considerând că acestea fac parte dintr-un tablou mai larg de infracțiuni pentru care sportivul a fost condamnat.

Judecătorii au menținut declarațiile retrase, invocând amenințări și presiuni asupra martorilor

Dosarul în care Marian Piciu a fost condamnat scoate la iveală un set de acuzații care îi compromit definitiv poziția juridică, chiar și în contextul în care o parte dintre martori și victime au încercat să se distanțeze ulterior de propriile declarații. În motivarea instanței sunt reținute fapte grave de trafic și consum de droguri de mare risc, comise pe o perioadă îndelungată, inclusiv prin intermediul unor persoane din anturajul inculpatului.

Judecătorii au analizat în detaliu retractările survenite în faza de judecată și au concluzionat că acestea nu sunt credibile, fiind formulate evaziv, după trecerea unui interval semnificativ de timp și fără a fi susținute de probe obiective. Mai mult, instanța arată că mai mulți martori au beneficiat inițial de măsuri de protecție, inclusiv anonimizarea identității, ceea ce indică existența unor temeri reale legate de siguranța lor. Acest element a cântărit decisiv în aprecierea judecătorilor, care au considerat că retragerea declarațiilor a fost determinată de presiuni sau amenințări, și nu de neadevărul afirmațiilor inițiale.

În consecință, instanța a decis să mențină la dosar declarațiile date în faza de urmărire penală, apreciindu-le ca fiind consecvente, detaliate și concordante între ele. Acestea descriu un tipar clar de comportament: oferirea repetată de droguri de mare risc, atât direct, cât și prin intermediari, precum și consumul frecvent al acestora de către inculpat, în prezența martorilor. Descrierile efectelor fizice și psihice resimțite de martori au fost considerate compatibile cu substanțele invocate, în special cocaina și MDMA.

Un capitol distinct al dosarului vizează faptele de trafic de droguri de mare risc comise față de persoane minore, instanța reținând că inculpatul a acționat în baza unor rezoluții infracționale distincte, pe parcursul mai multor ani. Declarațiile martorilor au fost apreciate ca fiind credibile tocmai datorită nivelului de detaliu și coerenței interne, în timp ce acuzațiile de presupuse presiuni din partea organelor judiciare au fost respinse ca neprobate.

Prin menținerea acestor probe și prin înlăturarea retractărilor considerate nesincere, instanța a conturat concluzia că faptele imputate lui Marian Piciu nu sunt izolate, ci fac parte dintr-un comportament infracțional constant. Noile acuzații și raționamentul judecătorilor consolidează astfel un dosar care, din punct de vedere juridic, îl îngroapă definitiv pe inculpat, indiferent de încercările ulterioare ale martorilor de a-și retrage declarațiile.

De la glorie în cușcă la prăbușire totală

Marian Piciu, sportivul din Câmpina care a devenit cunoscut în galele RXF și pe rețelele sociale, a avut o viață marcată de excese, violență și dosare penale care, în cele din urmă, i-au pus capăt carierei sportive. Deși în ring și-a construit imaginea unui luptător dur și carismatic, în afara cuștii numele său a fost asociat constant cu scandaluri grave: trafic de droguri de mare risc, inclusiv către minori, viol, proxenetism, ultraj și tulburarea ordinii publice, toate comise în stare de recidivă. Condamnările succesive au fost contopite de instanță într-o pedeapsă finală de 20 de ani, 9 luni și 10 zile de închisoare, care a dus la retragerea sa definitivă din RXF. Pe lângă faptele din dosarele penale, Piciu este cunoscut și pentru episoade violente în spațiul public, inclusiv un incident grav cu poliția în centrul Câmpinei, unde a agresat un agent și a distrus o autospecială. Parcursul său ilustrează o tranziție abruptă de la notorietate sportivă la una dintre cele mai dure condamnări primite de un luptător român din ultimii ani.

