Marian Piciu renunță la RXF după ce a fost condamnat la 20 de ani și 9 luni de închisoare. Ce acuzații i se aduc

Marian Piciu renunță la RXF după ce a fost condamnat la 20 de ani și 9 luni de închisoare. Ce acuzații i se aduc

De: roxana tudorescu 09/12/2025 | 17:50
Marian Piciu, condamnat la închisoare. Sursă: Facebook

Marian Piciu, vedetă în cușca RXF și fost deținut, a făcut anunțul care i-a întristat pe fani: se retrage din luptă. Motivul e însă partea șocantă. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Nu a spus motivele, dar Justițiarul din Berceni a intervenit și a dezvăluit totul. Toate detaliile în articol.

Marian Piciu este unul dintre personajele care fac senzație în galele RXF. El a fost unul dintre cei mai temuți luptători din cușcă și a reușit să bage spaima în toți adversarii săi. Aceste performanțe sportive vor lua capăt, acum că și-a primit condamnarea.

Marian Piciu se retrage din cușca RXF

Ultimul său meci a fost cu Doru Moldoveanu. Chiar înainte de meci, Marian Piciu a mărturisit că nu va mai lupta în cușcă, pentru că are o pedeapsă „măricică spre mare”. Luptătorul nu a vorbit despre motive, dar a mărturisit că atunci când a primit vestea a trăit un șoc de neimaginat, fiind la un pas să se înece.

„Da, v-am spus că eu ultimul meci cu Doru Moldoveanu, am niște probleme juridice, adică am o pedeapsă un pic mai măricică, să zic așa, spre mare. Și vă dați seama că eu îmi doream să lupt în continuare, dar știți cum e, justiția nu mă lasă. Așa să vă spun, am un 20 de ani și 9 luni. E măricică spre mare, spre exagerată. Vestea asta am primit-o, eram într-o piscină, era să mă înec prima oară. Vă dați seama, nu mi-a convenit nici mie.”, a spus el în filmarea devenită virală pe TikTok.

Justițiarul din Berceni a intervenit

Revoltat de internauții care sunt întristați de pedeapsa lui Piciu, Justițiarul din Berceni a intervenit și a dezvăluit faptele de care este acuzat:

„Trafic de droguri de risc sau mare risc către minori, trafic de droguri de risc sau mare risc către majori, deținere de substanțe de risc sau mare risc în vederea consumului și vânzării, și v**l asupra unei minore.”

În filmarea devenită virală pe TikTok, el a povestit ce i-a făcut Marian Piciu respectivei fete.

Înainte să intre în lumea publică, Marian Piciu a fost un cunoscut interlop din municipiul Câmpina. El a avut mai multe probleme cu legea de-a lungul timpului.

Prima lui apariție virală a fost în anul 2012, atunci când a apărut într-o filmare cu răni pe față, după ce a fost agresat în timp ce era încătușat de mai mulți polițiști. Atunci fusese implicat într-un scandal petrecut într-un local din cartierul Muscel din Câmpina. La acea vreme a fost arestat și condamnat la închisoare sub acuzația de ultraj și sfidarea organelor judiciare. Inițial a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, iar apelul făcut de procurori i-a adus o închisoare de 3 ani cu executare. Nu a executat pedeapsa pentru că a fost eliberat condiționat.

Patru ani mai târziu, el a fost acuzat de trafic de droguri într-un dosar care a fost plasat sub control judiciar pentru fapte similare și Cheloo. Anul 2021 a fost marcat, din nou, de probleme cu legea pentru luptătorul RXF. Marian Piciu s-a ales atunci cu un dosar penal pentru ultraj.

