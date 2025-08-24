Războiul din online se mută în cuşca RXF! După ce i-a “furat” iubita vrea să-l distrugă în ring! 50.000 de € în joc şi inima blondinei!

Se anunță o luptă acerbă între Meko și Ovidiu Neveu! Cei doi vor intra în ring pe 30 septembrie, în cadrul galei RXF, iar spiritele s-au încins deja. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Neveu a făcut declarații neașteptate despre suma considerabilă pe care a semnat, dar a aruncat și o serie de înțepături către oponentul său. L-a amenințat că îi va aplica o corecție ca la carte, mai ales că cei doi sunt alimentați și de alte lucruri mai…personale. După ce i-a “suflat” blondina lui Meko, pe Beatrice, acum este pregătit să îl distrugă și în ringul de luptă!

Meko VS Neveu este probabil cea mai așteptată luptă din ultima perioadă în galele RXF! Cei doi își vor regla conturile în ring, după ce s-au șicanat în repetate rânduri. Inițial, totul a pornit după ce Beatrice, blondina care a fost surprinsă alături de Meko, a schimbat macazul și și-a îndreptat atenția către Ovidiu Neveu.

Meko a postat un videoclip pe TikTok în care sparge un televizor pe care apărea chipul lui Neveu, iar acum, oponentul său îi dă replica! Și ce replică! Nu vrea să-l facă KO din prima, ci își dorește să-l facă să sufere. Rămâne de văzut dacă totul va rămâne la nivel de amenințare, sau chiar va pune în practică ceea ce declară, în cadrul galei RXF.

Neveu, pregătit să-l distrugă pe Meko

Ovidiu Neveu a fost motivat și din punct de vedere financiar de cei de la RXF, după ce a semnat contractul pe suma de 50.000 de euro. Ba mai mult decât atât, Neveu spune că el este în momentul de față cel mai bine plătit luptător din România.

“Sunt pregătit de meci, o să-l bat măr în toate reprizele, nu vreau să-i dau somn din prima, vreau să-l fac să sufere. M-am antrenat în toată această perioadă, am fost în Daghestan, am fost vreo 2 săptămâni acolo, apoi în Irlanda, sunt antrenat și pregătit. Între noi situația e foarte tensionată, mai ales că ne certăm pe o fată.

Ne alimentează și situația cu Beatrice. Mi-am negociat contractul foarte bine cu cei de la RXF, eu iau 50.000 de euro. La momentul actual, sunt cel mai bine plătit luptător din România, nu a mai luat nimeni atâția bani”, a declarat Neveu pentru CANCAN.RO.

