„Tatăl” Braiconf, cu lățosul în poale! După tentativa de răpire, „Lagerfeld de România” a înăsprit măsurile de securitate

Doamnelor și domnilor, vă prezentăm imagini rare din viața unuia dintre cei mai discreți magnați ai României! Milionarul din spatele uneia dintre cele mai vechi fabrici de textile din țară a fost surprins în ipostaze neașteptate, alături de ființa pe care o iubește cel mai mult. Este vorba despre afaceristul unui imperiu în lumea modei pe care îl putem denumi, fără exagerare, Karl Lagerfeld de România! CANCAN.RO are imaginile care vorbesc de la sine.

Președintele Braicof, multimilionarul Dan Simionescu este o prezență extrem de discretă în lumea showbizului. Totuși, oriunde apare, nu are cum să fie trecut cu vedere asta datorită stilului extravagant și a atitudinii desăvârșite. Multimilionarului de la Braiconf, fabrica brăileană de textile care realiza cămăși încă de pe vremea comuniștilor, a fost surprins zilele acestea la volanul mașinii sale. Dar, nu era singur, nici în mașină, nici la volan. Iată de ce spunem asta.

Imagini senzaționale cu „Tatăl” Braiconf

Dan Simionescu a fost surprins de CANCAN.RO la volanul mașinii sale însoțit de o doamnă prezentabilă, dar și de cățelul pe care îl iubește ca pe ochii din cap.Remarcăm că afaceristul își răsfață animalul de companie și preferă să îl țină pe scaunul din față, deși nu e tocmai în regulă. Dar închidem ochii, și mergem mai departe, exact cum a făcut-o și el.

Nu putem trece însă cu vederea ținuta multimilionarului. Ca un magnat al textilelor ce este, Dan Simionescu a purtat o vestimentație care îl scotea din anonimat. O bluză bleumarin, la care a asortat o șapcă în aceeași nuanță cool, dar și o pereche de ochelari de vedere cu rame oranj, prin care afaceristul a dat o notă jucăușă ținutei.Se pare că în lumea fashionului toată lumea are nevoie de un animal de companie fashion. Așa cum Karl Lagerfeld o avea pe Choupette, pisica celebră, așa îl are și Dan Simionescu pe Yorkshire Terrierul lui.

Cum au vrut să-i fure fiica “Regelui imobiliarelor” cățelul milionarului Dan Simionescu

Și că tot am vorbit de Yorkie-ul magnatului textilelor, vă spunem că în urmă cu un an acesta a trecut prin emoții uriașe când cineva a vrut să îl fure. Povestea pare ireală, căci persoana care i-ar fi vrut câinele este fiica unui alt milionar de la noi: Eduard Uzunov. Mai exact, Rose Marie, fata afaceristului, i-ar fi spus lui Tarzan, un parcagiu celebru de pe Dorobanți să îi fure câinele lui Dan Simionescu. I-ar fi dat acestuia 500 de euro cu scopul ca bărbatul să ducă la capăt misiunea. După câteva zile în care l-ar fi pus pe jar pe afacerist, Marie Rose ar fi vrut să îi înapoieze câinele. Planul său „malefic” nu s-a concretizat însă, căci Tarzan nu a vrut să dea curs propunerii.

CITEȘTE ȘI: Fiica “Regelui imobiliarelor” l-a tocmit pe celebrul Tarzan ca să răpească căţelul multimilionarului de la Braiconf! Martorul CANCAN a dat în vileag întregul scenariu

ACCESEAZĂ ȘI: Iubita lui Oli Junior a făcut show, în brațele unui Italian cuceritor! Finalul de la Biutiful e de poveste

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.