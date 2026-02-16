Denisa a dispărut în urmă cu o săptămână. Familia o caută cu disperare în Belgia

O adolescentă de 15 ani din România, stabilită împreună cu familia sa în Belgia, este dată dispărută. Denisa Alexandra nu a mai fost văzută de aproape o săptămână, iar părinții ei au lansat un apel public pe Internet pentru a obține orice informație despre locul în care s-ar afla.

Dispariția tinerei a ridicat o stare de alertă în Belgia. Denisa Alexandra a plecat de acasă pe 10 februarie 2026 și nu s-a mai întors. Familia și apropiații o caută neîncetat, însă până acum fără succes. Ultima informație despre ea indică faptul că a fost văzută în orașul Koln, Germania, însă nimeni nu știe unde se află în prezent sau cu cine ar putea fi.

Autoritățile au emis un avertisment internațional și au făcut publice datele despre tânără pentru a facilita găsirea ei. Familia a transmis detalii despre înfățișarea Denisei Alexandra: înălțime aproximativ 1,68 m, greutate 54 kg, constituție slabă, purta o geacă crem scurtă cu glugă, pantaloni albi, adidași albi și o căciulă închisă la culoare.

„Denisa Alexandra, în vârstă de 15 ani, este dispărută din data de 10.02.2026, din Belgia. A fost văzută ultima dată în Köln, Germania. Semnalmente: înălțime: 1,68 cm, greutate: 54 kg, constituție: slabă, îmbrăcăminte la momentul dispariției: geacă crem scurtă cu glugă, pantaloni albi, teniși albi, căciulă de culoare închisă”, a transmis familia româncei.

Apel disperat pentru găsirea Denisei

Cei care pot oferi informații sunt rugați să contacteze imediat poliția locală sau să sune la numărul de urgență 112. Familia subliniază că orice detaliu, oricât de minor, poate fi crucial pentru găsirea adolescentei.

”Dacă ați văzut-o sau aveți orice informație care ar putea ajuta la găsirea ei, vă rugăm să contactați de urgență autoritățile locale, să sunați la 112 sau să mă contactați in privat. Orice informație, oricât de mică, poate fi de ajutor! Vă rugăm să distribuiți mai departe!”, este mesajul transmis de familia Denisei Alexandra pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Mii de români vor fi concediați. Cine sunt cei vizați

Cristina a dispărut în urmă cu 3 ani. Mama îndurerată nu a renunțat și încă o caută