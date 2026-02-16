Cât a plătit un bucureștean pentru trei hotdogi la IKEA. Prețul este surprinzător

În contextul în care scumpirile din România sunt tot mai evidente, iar prețurile la alimente și la mâncarea servită în oraș cresc de la o lună la alta, românii sunt nevoiți să caute soluții pentru a-și ține cheltuielile sub control. Tot mai rar apar exemple care să demonstreze că încă se poate mânca ieftin. Cât a plătit un bucureștean pentru trei hotdogi la Ikea.

Deși scumpirile din România se resimt tot mai puternic, iar prețurile din supermarketuri și restaurante continuă să crească, există încă locuri unde poți mânca decent fără să cheltui o avere. Un exemplu vine din experiența unui bărbat care a mers recent la IKEA și a rămas surprins de cât de puțin a plătit pentru mâncare.

Cât a plătit un bărbat pentru 3 hotdogi

Bărbatul a povestit pe rețelele de socializare că a cumpărat trei hotdogi, iar nota de plată a fost de doar 9 lei. În preț au fost incluse și sosuri la alegere, fără cost suplimentar, lucru care i-a impresionat pe mulți dintre cei care i-au văzut postarea. Într-un context în care un simplu sandviș ajunge adesea să coste peste 15–20 de lei, suma plătită la IKEA pare aproape simbolică.

„Am mâncat la IKEA! Trei crenvurști, sosuri la alegere gratis, total 9 lei!”, este postarea publicată pe rețelele de socializare.

Postarea a generat rapid un val de comentarii, iar părerile au fost împărțite. Unii au tratat situația cu umor, spunând că, la prețul plătit, ar fi fost indicat să adauge cât mai mult sos pentru a se sătura cu adevărat. Alții au glumit că norocul a fost de partea lui, reușind să mănânce ieftin într-o zi.

Au existat și comentarii care au analizat strict raportul calitate-preț, subliniind că suma este corectă, mai ales dacă se ia în calcul doar costul pâinii și al sosurilor, fără celelalte cheltuieli implicate.

„Sper ca ai pus portie dubla de sos ca sa te saturi, daca tot a fost gratis”, „Ai fentat si ziua de azi. Ți-a ajutat Dumnezeu”, „3 lei bucata, merită,numai pâinea și sosurile fac atâta , fără crenvurști și alte costuri”, „Având în vedere ca nu mai au niciun gust, e ok prețul”, „Nu aș mânca așa ceva”, „Nu ştiu ce au în ei dar mie unul mi-au plăcut”, sunt o parte dintre comentarii.

