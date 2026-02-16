Acasă » Știri » Cât a plătit un bucureștean pentru trei hotdogi la IKEA. Prețul este surprinzător

Cât a plătit un bucureștean pentru trei hotdogi la IKEA. Prețul este surprinzător

De: Andreea Stăncescu 16/02/2026 | 23:07
Cât a plătit un bucureștean pentru trei hotdogi la IKEA. Prețul este surprinzător
Cât a plătit un bărbat pentru hotdogi în Ikea? / Sursa foto: Facebook

În contextul în care scumpirile din România sunt tot mai evidente, iar prețurile la alimente și la mâncarea servită în oraș cresc de la o lună la alta, românii sunt nevoiți să caute soluții pentru a-și ține cheltuielile sub control. Tot mai rar apar exemple care să demonstreze că încă se poate mânca ieftin. Cât a plătit un bucureștean pentru trei hotdogi la Ikea.

Deși scumpirile din România se resimt tot mai puternic, iar prețurile din supermarketuri și restaurante continuă să crească, există încă locuri unde poți mânca decent fără să cheltui o avere. Un exemplu vine din experiența unui bărbat care a mers recent la IKEA și a rămas surprins de cât de puțin a plătit pentru mâncare.

Cât a plătit un bărbat pentru 3 hotdogi

Bărbatul a povestit pe rețelele de socializare că a cumpărat trei hotdogi, iar nota de plată a fost de doar 9 lei. În preț au fost incluse și sosuri la alegere, fără cost suplimentar, lucru care i-a impresionat pe mulți dintre cei care i-au văzut postarea. Într-un context în care un simplu sandviș ajunge adesea să coste peste 15–20 de lei, suma plătită la IKEA pare aproape simbolică.

„Am mâncat la IKEA! Trei crenvurști, sosuri la alegere gratis, total 9 lei!”, este postarea publicată pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook

Postarea a generat rapid un val de comentarii, iar părerile au fost împărțite. Unii au tratat situația cu umor, spunând că, la prețul plătit, ar fi fost indicat să adauge cât mai mult sos pentru a se sătura cu adevărat. Alții au glumit că norocul a fost de partea lui, reușind să mănânce ieftin într-o zi.

Au existat și comentarii care au analizat strict raportul calitate-preț, subliniind că suma este corectă, mai ales dacă se ia în calcul doar costul pâinii și al sosurilor, fără celelalte cheltuieli implicate.

„Sper ca ai pus portie dubla de sos ca sa te saturi, daca tot a fost gratis”, „Ai fentat si ziua de azi. Ți-a ajutat Dumnezeu”, „3 lei bucata, merită,numai pâinea și sosurile fac atâta , fără crenvurști și alte costuri”, „Având în vedere ca nu mai au niciun gust, e ok prețul”, „Nu aș mânca așa ceva”, „Nu ştiu ce au în ei dar mie unul mi-au plăcut”, sunt o parte dintre comentarii.

CITEȘTE ȘI: Cât costă un kilogram de cireșe în piețele din România. Sunt importate din Argentina

Cât a plătit un proprietar care s-a încălzit doar cu aerul condiționat. Cât i-a venit factura în Croația

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×