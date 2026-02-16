Acasă » Știri » Jaf de proporții în cimitirele din județul Constanța. Câte mii de lei au furat hoții de morminte

Jaf de proporții în cimitirele din județul Constanța. Câte mii de lei au furat hoții de morminte

De: Andreea Stăncescu 16/02/2026 | 23:50
Jafuri în cimitirul din Constanța / Sursa foto: Freepik

Situație alarmantă într-o localitate din județul Constanța, unde mai multe morminte au fost profanate de hoți. Incidentul a avut loc în cimitirul din Cuza Vodă, iar autorii au vizat direct criptele, de unde au sustras bunuri de valoare. Din cauza celor întâmplate, administrația cimitirului a decis să limiteze accesul și să colaboreze cu autoritățile pentru identificarea și pedepsirea făptașilor.

Mai multe morminte din cimitirul din județul Constanța au loc profanate. Faptele s-au petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, la scurt timp după o zi importantă de pomenire a morților, moment în care multe familii lăsaseră în morminte obiecte de preț. Hoții au forțat șase cripte, în interiorul cărora se aflau opt morminte, toate fiind vandalizate.

S-au furat mai multe bijuterii din morminte

Din informațiile disponibile, din sicriele profanate au fost furate numeroase bijuterii din aur, lăsate de rudele persoanelor decedate, conform unei tradiții locale. Pe lângă acestea, hoții au reușit să sustragă și sume importante de bani: aproximativ 1.000 de euro și peste 16.000 de lei.

În comunitate există obiceiul ca persoanele decedate să fie înmormântate cu bunuri de valoare, considerate necesare în viața de apoi, lucru care a transformat cimitirul într-o țintă pentru infractori.

Sursa foto: Captură România TV

În urma celor întâmplate, poliția a deschis un dosar penal și a demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc jaful. Deocamdată, autorii nu au fost identificați, însă cercetările continuă, iar oamenii legii analizează probele și imaginile disponibile pentru a da de urma celor responsabili.

