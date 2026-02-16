De ce Alex Bodi nu vrea o luptă cu Meko, de fapt: „Domne, vezi că e manevră, îți face ceva. Am niște nume de băieți pe care 100% i-a legat”

Conflictul dintre Alex Bodi și Meko continuă să fie subiect de discuție! Bodi a venit în platoul emisiunii Dan Capatos Show, unde a spus că reacțiile lui Meko par să fie motivate de orgoliu și dorința de afirmare, dar că nu există o problemă directă cu acesta. De asemenea, Alex Bodi a spus și că nu caută conflicte cu nimeni. CANCAN.ro are detaliile!

Alex Bodi a spus că o discuție unu-la-unu cu Meko nu e o opțiune reală! Musculosul este convins că susținătorul lui Dorian Popa nu este pregătit să susțină singur un conflict. Vezi emisiunea integrală aici!

De ce Alex Bodi nu vrea o luptă cu Meko

De asemenea, Bodi a mai spus și că relațiile și conflictele trebuie gestionate cu prudență și că, în ciuda comentariilor publice și a atacurilor din mediul online, el nu își dorește să dea curs unei bătăi cu Meko. Musculosul a mai insinuat că sportivul ar face „manevre” unor băieți prin aceste lupte, prin care să îi „lege”.

„Vine Opel-ul și zice la Lamborghini „hai să dăm o liniuță, că te întrec.” Ce am de demonstrat? La ce? Pentru ce? Nu, eu nu vreau să fiu acum arogant. Cum vreodată eu, din postura mea, să am vreodată ceva cu el? Și dacă chiar într-adevăr ține morțiș să mă râcâie sau să caute ceva cu mine, e altceva, să vină. Dar așa, la ce să vorbesc? Ce să am eu cu el unu la unu? (…) Uite, lumea mi-a zis nici să nu intru în vorbă cu el. El imediat merge și scrie, am niște nume de băieți pe care 100% i-a legat. „Domne, vezi că e manevră, vezi că îți face ceva.” Întreabă-l de Papi, dacă se uită. (…) Păi din moment ce știu niște oameni care n-au onoare… nu am ce să zic. (…) Se practică în alte țări și peste tot, multe chestii se practică pe lumea asta, dar nu toți le practicăm, n-ai cum să faci lucrurile astea. El trebuie să își vadă de anumite chestii de-ale lui, să-și creeze în continuare drumul lui, să accepte în ce ligă e și ce face. N-avem cum să interacționăm în ce face el, pentru că eu sunt în Dubai și el e la București când avem afaceri sau chestii de genul. (…) Îi dau replică oricui că știu că am dreptate. Eu nici n-am ce să discut telefonic cu el. O fi considerat că așa își face un nume. Ți-am zis că ăsta e domeniul lui.”

