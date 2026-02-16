Acasă » Știri » De ce Alex Bodi nu vrea o luptă cu Meko, de fapt: „Domne, vezi că e manevră, îți face ceva. Am niște nume de băieți pe care 100% i-a legat”

De ce Alex Bodi nu vrea o luptă cu Meko, de fapt: „Domne, vezi că e manevră, îți face ceva. Am niște nume de băieți pe care 100% i-a legat”

De: Simona Vlad 17/02/2026 | 00:10
Scandalul dintre Alex Bodi, Dorian Popa și Meko a atins cote alarmante
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Conflictul dintre Alex Bodi și Meko continuă să fie subiect de discuție! Bodi a venit în platoul emisiunii Dan Capatos Show, unde a spus că reacțiile lui Meko par să fie motivate de orgoliu și dorința de afirmare, dar că nu există o problemă directă cu acesta. De asemenea, Alex Bodi a spus și că nu caută conflicte cu nimeni. CANCAN.ro are detaliile!

Alex Bodi a spus că o discuție unu-la-unu cu Meko nu e o opțiune reală! Musculosul este convins că susținătorul lui Dorian Popa nu este pregătit să susțină singur un conflict. Vezi emisiunea integrală aici!

De ce Alex Bodi nu vrea o luptă cu Meko

De asemenea, Bodi a mai spus și că relațiile și conflictele trebuie gestionate cu prudență și că, în ciuda comentariilor publice și a atacurilor din mediul online, el nu își dorește să dea curs unei bătăi cu Meko. Musculosul a mai insinuat că sportivul ar face „manevre” unor băieți prin aceste lupte, prin care să îi „lege”.

„Vine Opel-ul și zice la Lamborghini „hai să dăm o liniuță, că te întrec.” Ce am de demonstrat? La ce? Pentru ce? Nu, eu nu vreau să fiu acum arogant. Cum vreodată eu, din postura mea, să am vreodată ceva cu el? Și dacă chiar într-adevăr ține morțiș să mă râcâie sau să caute ceva cu mine, e altceva, să vină. Dar așa, la ce să vorbesc? Ce să am eu cu el unu la unu? (…)

Uite, lumea mi-a zis nici să nu intru în vorbă cu el. El imediat merge și scrie, am niște nume de băieți pe care 100% i-a legat. „Domne, vezi că e manevră, vezi că îți face ceva.” Întreabă-l de Papi, dacă se uită. (…) Păi din moment ce știu niște oameni care n-au onoare… nu am ce să zic. (…) Se practică în alte țări și peste tot, multe chestii se practică pe lumea asta, dar nu toți le practicăm, n-ai cum să faci lucrurile astea. El trebuie să își vadă de anumite chestii de-ale lui, să-și creeze în continuare drumul lui, să accepte în ce ligă e și ce face.

N-avem cum să interacționăm în ce face el, pentru că eu sunt în Dubai și el e la București când avem afaceri sau chestii de genul. (…) Îi dau replică oricui că știu că am dreptate. Eu nici n-am ce să discut telefonic cu el. O fi considerat că așa își face un nume. Ți-am zis că ăsta e domeniul lui.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Scandal în showbiz! Alex Bodi a pus tunurile pe Dorian Popa: ”Face orice pentru bani!”

Dorian Popa, transformare spectaculoasă după ce s-a decis rejudecarea dosarului. A slăbit enorm!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×