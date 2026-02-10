Vali Ene îl pune la zid pe Dorian Popa, din cauza strategiei sale de promovare: ”Un copil de 15 ani n-ar trebui să viseze la Lamborghini”

Vali Ene l-a pus la zid pe Dorian Popa, în direct, la Dan Capatos Show! Acesta a vorbit despre modul în care influencerul își face promovarea, despre responsabilitatea față de publicul tânăr și despre limitele care ar trebui trasate mai clar în online. Discuția a pornit de la imaginea lui Dorian ca model pentru milioane de copii și a ajuns rapid la subiecte sensibile. Reclame agresive, case de amanet și mesajele transmise generației tinere!

Vali Ene a ținut să precizeze din start că nu există un conflict personal între el și Dorian Popa. Critica lui vizează strict direcția în care acesta își duce brandul și tipul de promovare pe care îl face. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu am avut absolut nimic. Nu, pentru că nu locuiesc în București. Deci nu am nicio legătură. Doar că modul în care el își face promovarea mi se pare foarte, foarte problematic. Mi se pare că e mult prea mult comerț în ceea ce face.”

Ene spune că problema principală este publicul extrem de tânăr care îl urmărește pe Dorian.

„Consider că are o responsabilitate. Și atunci asta e discuția, pentru că publicul lui este majoritar format din copii. Și atunci parcă trebuie să avem și o responsabilitate în ceea ce promovăm, ceea ce spunem și în ceea ce facem. Adică duci copiii ăștia pe niște direcții greșite.”

Vali Ene: „Un copil de 15 ani nu ar trebui să viseze la haine de o mie de euro”

Vali Ene a mers mai departe și a vorbit despre mesajele legate de bani și stil de viață, spunând că astfel de exemple pot crea așteptări nerealiste pentru adolescenți.

„Dacă mă întrebi pe mine, cred că un copil de 15-16 ani n-ar trebui să viseze la Lamborghini sau la niște haine de o mie și ceva de euro. Cred că trebuie să păstrăm niște limite cumva.”

Un alt punct sensibil atins în emisiune a fost zona de promovare a unor business-uri precum casele de amanet. Vali Ene spune că astfel de asocieri nu sunt potrivite pentru un influencer urmărit de minori.

„El a promovat de-a lungul timpului case de amanet, tot felul de lucruri din astea care nu cred că își au locul la el acolo. Ar trebui să faci o selecție. Am văzut multe astfel de lucruri la Dorian Popa și, la un moment dat, din 20 de story-uri pe care le-a postat, 10 erau publicitate. La anumite chestii deja mi se pare mult prea mult.”

