Decizie în premieră. Administrația Trump a fost de acord să ofere informații clasificate despre OZN-uri și extratereștri

De: Daniel Matei 10/02/2026 | 22:50
Administrația Trump ar fi autorizat accesul la informații clasificate dsepre OZN-uri și extratereștri unui cunoscut membru al Congresului.

Congresmanul de Missouri Eric Burlison, care face parte din Comitetul de Supraveghere al Congresului care investighează Fenomenele Anomale Neidentificate (UAP), a dezvăluit această evoluție în timpul unei apariții la un podcast.

Legislatorul republican a declarat că solicitarea sa adresată președintelui Donald Trump și oficialilor Casei Albe acoperă vizite la situri militare unde se zvonește că se află nave neidentificate, materiale recuperate, rămășițe biologice și înregistrări de arhivă.

„Casa Albă a cerut Departamentului Apărării (DoD) să ia măsuri”, a declarat Burlison.

Viața extraterestră și existența OZN-urilor este un subiect controversat la nivel mondial. Din presupuse motive de transparență și securitate, un politician a cerut accesul la informații clasificate, iar Administrația Trump a permis acest lucru.

La ce informații va avea acces congresmanul

Eric Burlison este una dintre cele mai importante și îndrăznețe voci din Congresul american, iar recent a obținut o victorie incredibilă. Administrația Trump i-a permis accesul la informații secrete despre OZN, extratereștri, Area 51 și proiecte guvernamentale secrete.

Politicianul a solicitat accesul din motive de transparență și securitate. În timp ce Administrația Trump i-a oferit accesul, Pentagonul i-a spus lui Eric Burlison că nu există nicio dovadă cu privire la existența extratereștrilor sau a OZN-urilor.

Decizia Administrației Trump ar putea să îi permită lui Eric Burlison să viziteze Area 51 și baze militare importante. Conform declarațiilor politicianului din podcastul Aliens Last Night (ALN), Administrația Trump ar fi făcut presiuni asupra Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii pentru ca acest lucru să se întâmple.

