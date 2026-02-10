Regele Charles intervine în scandalul Epstein. Monarhul e „pregătit să sprijine” autoritățile în ancheta care îl vizează pe fratele său

Regele Charles al Marii Britanii este pregătit să sprijine Poliția britanică în ancheta privind implicarea fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, în scandalul iscat în jurul cazului Jeffrey Epstein.

Anunțul vine în contextul în care cea mai recentă tranșă a dosarelor Epstein publicată de Departamentul de Justiție al SUA, care a stârnit o nouă examinare a familiei regale căzute în dizgrație, pare să arate că Mountbatten-Windsor i-a trimis materiale confidențiale lui Epstein în 2010.

Graham Smith, directorul executiv al grupului britanic antimonarhist Republic, a declarat luni că l-a raportat pe Mountbatten-Windsor poliției pentru „suspiciuni de abuz în funcție publică și încălcare a secretelor oficiale”, scrie CNN. Poliția a confirmat înregistrarea plângerii și a transmis că a început o anchetă în acest caz.

Regele Charles intervine în scandalul Epstein

Luni, un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat că Regele Charles „și-a exprimat clar, în cuvinte și prin acțiuni fără precedent, profunda îngrijorare cu privire la acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la conduita domnului Mountbatten-Windsor”.

„Deși acuzațiile specifice în cauză trebuie abordate de domnul Mountbatten-Windsor, dacă suntem contactați de Poliție, suntem pregătiți să o susținem, așa cum v-ați aștepta”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Mountbatten-Windsor a negat anterior orice încălcare a legii referitoare la legăturile sale cu Epstein.

Între timp, prințul William și soția sa, Kate Middleton, au transmis, în prima lor declarație publică pe marginea scandalului Epstein, că sunt „profund îngrijorați” de ultimele dezvăluiri din acest dosar.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat că Prințul William și Prințesa Catherine sunt „concentrați asupra victimelor”, în lumina noilor informații conținute în documentele legate de agresorul sexual, în contextul în care în scandal este implicat și fostul prinț Andrew, unchiul lui William.

„Pot confirma că Prințul și Prințesa au fost profund îngrijorați de dezvăluiri. Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”, a transmis un purtător de cuvânt al Familiei Regale britanice.

Deși declarația de două rânduri a Prințului și Prințesei de Wales nu a făcut nicio referire directă la Epstein, Andrew sau fosta sa soție Sarah Ferguson – care s-a confruntat și ea cu acuzații în urma celei mai recente publicări a documentelor – aceasta rămâne semnificativă, dacă nu chiar explicită.

