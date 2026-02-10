Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Regele Charles intervine în scandalul Epstein. Monarhul e „pregătit să sprijine” autoritățile în ancheta care îl vizează pe fratele său

Regele Charles intervine în scandalul Epstein. Monarhul e „pregătit să sprijine” autoritățile în ancheta care îl vizează pe fratele său

De: Daniel Matei 10/02/2026 | 10:36
Regele Charles intervine în scandalul Epstein. Monarhul e „pregătit să sprijine” autoritățile în ancheta care îl vizează pe fratele său

Regele Charles al Marii Britanii este pregătit să sprijine Poliția britanică în ancheta privind implicarea fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, în scandalul iscat în jurul cazului Jeffrey Epstein.

Anunțul vine în contextul în care cea mai recentă tranșă a dosarelor Epstein publicată de Departamentul de Justiție al SUA, care a stârnit o nouă examinare a familiei regale căzute în dizgrație, pare să arate că Mountbatten-Windsor i-a trimis materiale confidențiale lui Epstein în 2010.

Graham Smith, directorul executiv al grupului britanic antimonarhist Republic, a declarat luni că l-a raportat pe Mountbatten-Windsor poliției pentru „suspiciuni de abuz în funcție publică și încălcare a secretelor oficiale”, scrie CNN. Poliția a confirmat înregistrarea plângerii și a transmis că a început o anchetă în acest caz.

Regele Charles intervine în scandalul Epstein

Luni, un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat că Regele Charles „și-a exprimat clar, în cuvinte și prin acțiuni fără precedent, profunda îngrijorare cu privire la acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la conduita domnului Mountbatten-Windsor”.

„Deși acuzațiile specifice în cauză trebuie abordate de domnul Mountbatten-Windsor, dacă suntem contactați de Poliție, suntem pregătiți să o susținem, așa cum v-ați aștepta”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Mountbatten-Windsor a negat anterior orice încălcare a legii referitoare la legăturile sale cu Epstein.

Între timp, prințul William și soția sa, Kate Middleton, au transmis, în prima lor declarație publică pe marginea scandalului Epstein, că sunt „profund îngrijorați” de ultimele dezvăluiri din acest dosar.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat că Prințul William și Prințesa Catherine sunt „concentrați asupra victimelor”, în lumina noilor informații conținute în documentele legate de agresorul sexual, în contextul în care în scandal este implicat și fostul prinț Andrew, unchiul lui William.

„Pot confirma că Prințul și Prințesa au fost profund îngrijorați de dezvăluiri. Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”, a transmis un purtător de cuvânt al Familiei Regale britanice.

Deși declarația de două rânduri a Prințului și Prințesei de Wales nu a făcut nicio referire directă la Epstein, Andrew sau fosta sa soție Sarah Ferguson – care s-a confruntat și ea cu acuzații în urma celei mai recente publicări a documentelor – aceasta rămâne semnificativă, dacă nu chiar explicită.

CITEȘTE ȘI:

Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre implicarea fostului prinț Andrew

Mesaje între Prințul Andrew și Jeffrey Epstein despre românca invitată la Palatul Buckingham

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cauza morții actriței Catherine O’Hara a fost publicată. Ce scrie pe certificatul ei de deces
Showbiz internațional
Cauza morții actriței Catherine O’Hara a fost publicată. Ce scrie pe certificatul ei de deces
Mesaje între Prințul Andrew și Jeffrey Epstein despre românca invitată la Palatul Buckingham
Showbiz internațional
Mesaje între Prințul Andrew și Jeffrey Epstein despre românca invitată la Palatul Buckingham
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
Digi24
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea...
Medicii amenință cu greva generală
Mediafax
Medicii amenință cu greva generală
Parteneri
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația de micșorare a stomacului
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor.ro
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale ...
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă ...
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și a luat pastilă de-aia”
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe ...
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe la cele private
Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc: „Este foarte periculos, ...
Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc: „Este foarte periculos, nu știu ce se întâmplă”
Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. ...
Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. Avem imaginile
De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la ...
De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la București în 2026
Vezi toate știrile
×