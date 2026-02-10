Cât costă un apartament în Spania, la malul Mediteranei. Se vând cu miile

Spania continuă să fie una dintre destinațiile preferate pentru investițiile imobiliare ale cetățenilor polonezi, care își consolidează prezența pe această piață de la an la an.

Doar în 2025, investitorii din Polonia au achiziționat peste 4.100 de locuințe, potrivit datelor furnizate de Registradores de España, instituția responsabilă cu registrele de proprietate. Astfel, Polonia se menține în topul naționalităților active pe piața imobiliară spaniolă.

Cât costă un apartament în Spania, la malul Mediteranei

Conform statisticilor analizate de publicația Interia Biznes, polonezii ocupă locul opt între cumpărătorii străini de locuințe în Spania. Pe parcursul anului trecut, aceștia au reprezentat în medie 4,26% din totalul tranzacțiilor realizate de cetățeni străini, cu un vârf de 4,63% în trimestrul al treilea.

Pe primele poziții se află britanicii, urmați de germani și olandezi, care domină în continuare achizițiile de proprietăți în Peninsula Iberică. Agenția poloneză Agnes Inversiones, activă pe Costa del Sol, subliniază că interesul investitorilor polonezi a crescut constant în ultimul deceniu.

„În ultimii zece ani, polonezii și-au mărit constant prezența pe piața imobiliară spaniolă, de la un modest 1,23% în rândul investitorilor străini în 2016”, arată reprezentanții agenției.

În același interval, numărul tranzacțiilor realizate de polonezi s-a triplat, iar „doar în ultimii cinci ani polonezii au realizat acolo în total 15.585 de tranzacții”.

Regiunea preferată rămâne sudul Spaniei, în special Costa del Sol, zonă cunoscută pentru climatul blând, cu peste 320 de zile însorite anual. Raportul „Barnes Global Property Handbook” indică Marbella drept cel mai bun oraș pentru locuit din Spania, ceea ce contribuie la atractivitatea regiunii pentru investitori.

Oferta imobiliară de pe litoralul spaniol este variată, de la apartamente accesibile până la proprietăți de lux.

„Apartamentele de pe Costa del Sol sunt disponibile de la 350.000 de euro, ceea ce corespunde prețului de achiziție al unei locuințe, de exemplu, în Varșovia”, explică Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, fondatoarea Agnes Inversiones.

Se vând cu miile

Majoritatea investitorilor polonezi caută locuințe aproape de plajă, în intervalul de preț 450.000 de euro – 1,5 milioane de euro. Specialiștii consideră că interesul polonezilor pentru piața spaniolă nu este unul conjunctural.

„Clienții sunt din ce în ce mai conștienți, analizează localizările, potențialul investițional și valoarea pe termen lung a proprietății”, afirmă Tatiana Pękala, proprietara Dream Property Marbella.

Totodată, aceasta subliniază că piața locală nu prezintă semne ale unei bule speculative, iar creșterea prețurilor este determinată de cererea reală.

Cererea externă, facilitățile pentru munca la distanță și dorința relocării în zone cu o calitate ridicată a vieții contribuie la stabilitatea pieței. În trimestrul al patrulea al anului trecut, străinii au realizat peste 13% din totalul tranzacțiilor, depășind 24.000 de achiziții.

Totodată, accesibilitatea tot mai bună, datorată extinderii conexiunilor aeriene și feroviare, precum și oferta limitată în zonele premium, susțin interesul investitorilor. Mai mult, randamentele stabile ale închirierilor, situate între 5% și 10%, reprezintă şi ele un alt factor important în decizia de cumpărare.

