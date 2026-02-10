Acasă » Știri » Cât costă un apartament în Spania, la malul Mediteranei. Se vând cu miile

Cât costă un apartament în Spania, la malul Mediteranei. Se vând cu miile

De: David Ioan 10/02/2026 | 11:36
Cât costă un apartament în Spania, la malul Mediteranei. Se vând cu miile
Cât costă un apartament în Spania, la malul Mediteranei. Se vând cu miile

Spania continuă să fie una dintre destinațiile preferate pentru investițiile imobiliare ale cetățenilor polonezi, care își consolidează prezența pe această piață de la an la an.

Doar în 2025, investitorii din Polonia au achiziționat peste 4.100 de locuințe, potrivit datelor furnizate de Registradores de España, instituția responsabilă cu registrele de proprietate. Astfel, Polonia se menține în topul naționalităților active pe piața imobiliară spaniolă.

Cât costă un apartament în Spania, la malul Mediteranei

Conform statisticilor analizate de publicația Interia Biznes, polonezii ocupă locul opt între cumpărătorii străini de locuințe în Spania. Pe parcursul anului trecut, aceștia au reprezentat în medie 4,26% din totalul tranzacțiilor realizate de cetățeni străini, cu un vârf de 4,63% în trimestrul al treilea.

Pe primele poziții se află britanicii, urmați de germani și olandezi, care domină în continuare achizițiile de proprietăți în Peninsula Iberică. Agenția poloneză Agnes Inversiones, activă pe Costa del Sol, subliniază că interesul investitorilor polonezi a crescut constant în ultimul deceniu.

„În ultimii zece ani, polonezii și-au mărit constant prezența pe piața imobiliară spaniolă, de la un modest 1,23% în rândul investitorilor străini în 2016”, arată reprezentanții agenției.

În același interval, numărul tranzacțiilor realizate de polonezi s-a triplat, iar „doar în ultimii cinci ani polonezii au realizat acolo în total 15.585 de tranzacții”.

Preţul cu care se vând apartamentele tot mai în vogă din Spania

Regiunea preferată rămâne sudul Spaniei, în special Costa del Sol, zonă cunoscută pentru climatul blând, cu peste 320 de zile însorite anual. Raportul „Barnes Global Property Handbook” indică Marbella drept cel mai bun oraș pentru locuit din Spania, ceea ce contribuie la atractivitatea regiunii pentru investitori.

Oferta imobiliară de pe litoralul spaniol este variată, de la apartamente accesibile până la proprietăți de lux.

„Apartamentele de pe Costa del Sol sunt disponibile de la 350.000 de euro, ceea ce corespunde prețului de achiziție al unei locuințe, de exemplu, în Varșovia”, explică Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, fondatoarea Agnes Inversiones.

Se vând cu miile

Majoritatea investitorilor polonezi caută locuințe aproape de plajă, în intervalul de preț 450.000 de euro – 1,5 milioane de euro. Specialiștii consideră că interesul polonezilor pentru piața spaniolă nu este unul conjunctural.

„Clienții sunt din ce în ce mai conștienți, analizează localizările, potențialul investițional și valoarea pe termen lung a proprietății”, afirmă Tatiana Pękala, proprietara Dream Property Marbella.

Totodată, aceasta subliniază că piața locală nu prezintă semne ale unei bule speculative, iar creșterea prețurilor este determinată de cererea reală.

Cererea externă, facilitățile pentru munca la distanță și dorința relocării în zone cu o calitate ridicată a vieții contribuie la stabilitatea pieței. În trimestrul al patrulea al anului trecut, străinii au realizat peste 13% din totalul tranzacțiilor, depășind 24.000 de achiziții.

Totodată, accesibilitatea tot mai bună, datorată extinderii conexiunilor aeriene și feroviare, precum și oferta limitată în zonele premium, susțin interesul investitorilor. Mai mult, randamentele stabile ale închirierilor, situate între 5% și 10%, reprezintă şi ele un alt factor important în decizia de cumpărare.

CITEŞTE ŞI: EXCLUSIV | Ian se iubește în secret cu o șefă de la Pro TV, mult mai în vârstă decât el. Idila a început în Thailanda, la filmările Desafio

Locul din România care rezistă unui atac nuclear. Este la doar 2 ore jumătate de București

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Știri
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și a luat pastilă de-aia”
Știri
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și…
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
Digi24
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea...
Medicii amenință cu greva generală
Mediafax
Medicii amenință cu greva generală
Parteneri
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația de micșorare a stomacului
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor.ro
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale ...
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă ...
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și a luat pastilă de-aia”
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe ...
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe la cele private
Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc: „Este foarte periculos, ...
Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc: „Este foarte periculos, nu știu ce se întâmplă”
Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. ...
Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. Avem imaginile
De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la ...
De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la București în 2026
Vezi toate știrile
×