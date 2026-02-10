Ce salariu are un angajat la Covrigăria Luca în 2026. Cât primește lunar

Salariile angajaților simigeriei Luca rămân un subiect de interes major în 2026, mai ales în contextul extinderii continue a lanțului și al creșterii cererii pentru personal calificat.

Tinervis Group, compania care operează brandul Luca, menține o structură salarială diferențiată în funcție de rol, responsabilități și experiență, iar datele disponibile arată că veniturile nete lunare variază considerabil între pozițiile de execuție și cele de coordonare.

Ce salariu are un angajat la Covrigăria Luca în 2026

În general, salariile pornesc de la aproximativ 2.650–2.700 lei net pentru lucrătorii din bucătărie sau casieri și pot ajunge la peste 5.000 lei net pentru pozițiile de management, la care se adaugă bonusuri și beneficii suplimentare.

Una dintre cele mai bine plătite funcții din cadrul companiei este cea de manager zonal. În 2026, un angajat pe această poziție câștigă un salariu net de aproximativ 5.500 lei lunar. Pe lângă venitul de bază, managerii zonali beneficiază și de un bonus în numerar de aproximativ 1.000 lei pe lună, sumă care poate varia în funcție de performanță și de rezultatele unităților din subordine.

La acestea se adaugă tichete de masă în valoare de aproximativ 600 lei lunar, ceea ce ridică venitul total la peste 7.000 lei net. Funcția presupune coordonarea mai multor locații, evaluarea personalului, gestionarea stocurilor și menținerea standardelor operaționale, motiv pentru care pachetul salarial este semnificativ mai ridicat decât în pozițiile de execuție.

Pentru rolurile din zona administrativă, cum este specialistul în recrutare și selecție, salariul net lunar se situează în jurul valorii de 4.000 lei. Acest post implică gestionarea proceselor de angajare, interviuri, selecție și integrare a noilor angajați, într-un ritm alert, având în vedere rotația de personal specifică industriei alimentare.

Deși nu beneficiază de bonusuri la fel de consistente ca managerii zonali, specialiștii HR primesc, de regulă, tichete de masă și alte beneficii interne.

În zona operațională, lucrătorii de bucătărie și casierii reprezintă cea mai numeroasă categorie de angajați. În 2026, salariile lor se situează între 2.650 și 3.500 lei net, în funcție de experiență, locație și program. Un lucrător de bucătărie aflat la început, poate avea un salariu net de aproximativ 2.700 lei.

La acest venit se adaugă tichete de masă în valoare de aproximativ 40 lei pe zi lucrătoare, sporuri pentru ore suplimentare, spor de noapte și, în unele cazuri, decont de transport. Pentru mulți angajați, aceste beneficii cresc semnificativ venitul final.

O altă poziție importantă este cea de manager departament comercial, unde salariul net lunar este de aproximativ 3.500 lei. Acest rol presupune coordonarea activităților comerciale, analiza vânzărilor, implementarea strategiilor de marketing și colaborarea cu furnizorii. Deși venitul de bază este mai mic decât cel al managerilor zonali, responsabilitățile sunt orientate mai mult către partea strategică și administrativă.

