Acasă » Știri » Ce salariu are un angajat la Covrigăria Luca în 2026. Cât primește lunar

Ce salariu are un angajat la Covrigăria Luca în 2026. Cât primește lunar

De: David Ioan 10/02/2026 | 12:49
Ce salariu are un angajat la Covrigăria Luca în 2026. Cât primește lunar
Ce salariu are un angajat la Covrigăria Luca în 2026. Cât primește lunar

Salariile angajaților simigeriei Luca rămân un subiect de interes major în 2026, mai ales în contextul extinderii continue a lanțului și al creșterii cererii pentru personal calificat.

Tinervis Group, compania care operează brandul Luca, menține o structură salarială diferențiată în funcție de rol, responsabilități și experiență, iar datele disponibile arată că veniturile nete lunare variază considerabil între pozițiile de execuție și cele de coordonare.

Ce salariu are un angajat la Covrigăria Luca în 2026

În general, salariile pornesc de la aproximativ 2.650–2.700 lei net pentru lucrătorii din bucătărie sau casieri și pot ajunge la peste 5.000 lei net pentru pozițiile de management, la care se adaugă bonusuri și beneficii suplimentare.

Una dintre cele mai bine plătite funcții din cadrul companiei este cea de manager zonal. În 2026, un angajat pe această poziție câștigă un salariu net de aproximativ 5.500 lei lunar. Pe lângă venitul de bază, managerii zonali beneficiază și de un bonus în numerar de aproximativ 1.000 lei pe lună, sumă care poate varia în funcție de performanță și de rezultatele unităților din subordine.

La acestea se adaugă tichete de masă în valoare de aproximativ 600 lei lunar, ceea ce ridică venitul total la peste 7.000 lei net. Funcția presupune coordonarea mai multor locații, evaluarea personalului, gestionarea stocurilor și menținerea standardelor operaționale, motiv pentru care pachetul salarial este semnificativ mai ridicat decât în pozițiile de execuție.

Pentru rolurile din zona administrativă, cum este specialistul în recrutare și selecție, salariul net lunar se situează în jurul valorii de 4.000 lei. Acest post implică gestionarea proceselor de angajare, interviuri, selecție și integrare a noilor angajați, într-un ritm alert, având în vedere rotația de personal specifică industriei alimentare.

Cât primește lunar

Deși nu beneficiază de bonusuri la fel de consistente ca managerii zonali, specialiștii HR primesc, de regulă, tichete de masă și alte beneficii interne.

Venitul lunar al unui angajat la Covrigăria Luca

În zona operațională, lucrătorii de bucătărie și casierii reprezintă cea mai numeroasă categorie de angajați. În 2026, salariile lor se situează între 2.650 și 3.500 lei net, în funcție de experiență, locație și program. Un lucrător de bucătărie aflat la început, poate avea un salariu net de aproximativ 2.700 lei.

La acest venit se adaugă tichete de masă în valoare de aproximativ 40 lei pe zi lucrătoare, sporuri pentru ore suplimentare, spor de noapte și, în unele cazuri, decont de transport. Pentru mulți angajați, aceste beneficii cresc semnificativ venitul final.

O altă poziție importantă este cea de manager departament comercial, unde salariul net lunar este de aproximativ 3.500 lei. Acest rol presupune coordonarea activităților comerciale, analiza vânzărilor, implementarea strategiilor de marketing și colaborarea cu furnizorii. Deși venitul de bază este mai mic decât cel al managerilor zonali, responsabilitățile sunt orientate mai mult către partea strategică și administrativă.

CITEŞTE ŞI: Ce salariu are un muncitor pe șantier în România în 2026. Ce sumă primește lunar

Când intră pensiile și alocațiile în februarie 2026. Luna aceasta se schimbă data

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Știri
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Știri
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul”
Gandul.ro
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”
Digi24
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de...
Medicii amenință cu greva generală
Mediafax
Medicii amenință cu greva generală
Parteneri
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor.ro
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul”
Gandul.ro
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
(P) Weekendurile la munte transformă pauzele scurte în vacanțe adevărate
(P) Weekendurile la munte transformă pauzele scurte în vacanțe adevărate
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului ...
Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului care a murit suspect
Următoarea emisiune la care Niky vrea să participe, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a ales ...
Următoarea emisiune la care Niky vrea să participe, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a ales deja partenera
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”!. Gesturile lui Nicolescu și ce urmează ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”!. Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo
Vezi toate știrile
×