Următoarea emisiune la care Niky vrea să participe, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a ales deja partenera

Niky Salman a părăsit competiția Survivor după ce a fost nominalizată și a ajuns la duel cu Lucian. Deși eliminarea a fost dificilă, concurenta a mărturisit că experiența din junglă a fost una dintre cele mai frumoase din viața ei și că participarea la emisiune a reprezentat un vis devenit realitate. Ea s-a întors în România, însă își dorește să mai participe la alte show-uri care să-i ofere experiențe.

În timpul emisiunii, Niky a vorbit deschis și despre viața ei personală, dezvăluind că are o soră geamănă de care este extrem de apropiată, iar aceasta se confruntă cu o boală gravă. Concurenta de la Survivor le-a cerut colegilor să o nominalizeze pentru a fi alături de sora ei în aceste momente dificile.

După ieșirea din Survivor, Niky a declarat că își dorește să continue în televiziune și să participe la formate care o reprezintă și în care se regăsește. Unul dintre cele mai mari visuri ale sale este Asia Express, mai ales pentru că este și dorința surorii ei, iar ideea de a trăi o astfel de experiență împreună i se pare emoționantă și specială.

„Mi-ar plăcea să mai particip în formate TV care mă reprezintă. Asia Express este un vis frumos, mai ales pentru că este și dorința surorii mele. Mi-ar plăcea enorm să trăim această experiență împreună! Mă văd și în proiecte sportive, de divertisment sau în formate care transmit mesaje pozitive și din care oamenii pot învăța ceva”, a povestit Niky, după ce a ieșit din competiție.

Mesajul lui Niky Salman după eliminare

Participarea la Survivor i-a adus și un câștig financiar important, Niky plecând acasă cu 7.500 de euro pentru perioada petrecută în competiție. Chiar dacă aventura s-a încheiat mai devreme, concurenta spune că se consideră o câștigătoare și că această experiență va rămâne una de suflet pentru tot restul vieții.

”Survivor a fost pentru mine cel mai frumos joc. Am emoții să vorbesc despre asta, dar este un vis devenit realitate. Nu spun că a fost ușor, pentru că nu a fost niciun moment, dar știu că sunt câștigătoare pentru că am fost aici, am pășit la aceste jocuri alături de colegii mei. A fost experiența mea de suflet și va rămâne atât timp cât voi trăi”, a declarat Niky Salman, la Survivor.

