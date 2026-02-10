Aris, ai fost păcălit! Iubi de la Survivor are iubit la București! Bunica Biancăi a dat-o de gol

Pe lângă probele dificile, foamea constantă și tensiunile din junglă, Survivor 2026 reușește să ofere și momente surprinzător de frumoase între concurenți. Deși sunt din tabere diferite, Aris Eram și Bianca Stoica au arătat că există chimie între ei. Cu toate că tânărul a arătat că este interesat și a făcut un gest neașteptat, după ce a câștigat o probă, se pare că tânăra nu este disponibilă, având un partener care o așteaptă în România.

La Survivor 2026 pare că se înfiripă ceva între doi concurenți din tabere diferite: Aris Eram de la Faimoși și Bianca Stoica de la Războinici. Cei doi au fost surprinși în ipostaze apropiate încă de la începutul competiției, iar telespectatorii au observat rapid chimia dintre ei. Deși se întâlnesc doar pe traseu, locuind pe insule diferite, între ei s-a legat ceva.

Se pare că Bianca a făcut primul pas, iar Aris Eram i-a răspuns pozitiv, semn clar că o place. Nu ar fi prima idilă a lui Aris într-un reality show, acesta având o idilă și în trecut cu Laura Giurcanu după America Express, după ce au fost în același sezon al emisiunii.

Cea mai recentă dovadă de apropiere a fost atunci când Aris Eram i-a oferit Biancăi un croissant, după ce echipa lui a câștigat o recompensă. Gestul a emoționat-o vizibil pe Războinică și a fost interpretat de mulți ca un semn de interes real.

„Trebuie să spun că atunci când mâncam recompensa mă simțeam foarte bine, într-adevăr. Dar în gândul meu aveam o imagine cu Bianca, care stătea singură, supărată și am încercat și cu greu am reușit să obțin ceva numai pentru tine. Eram sigur că o să se bucure foarte tare, că de când am venit aici vorbea de croissante”, a declarat Aris Eram.

Bianca are iubit în România

Totuși, lucrurile se complică: Bianca nu este disponibilă. Bunica și mătușa ei au dezvăluit în emisiunea Survivor: Povești din junglă că aceasta are un iubit acasă, în București, iar totul ar fi fost doar o curiozitate de moment.

– „Cred că a fost doar o curiozitate a Biancăi, nimic mai mult!”, a spus mătușa Biancăi.

– „Păi ce, Bianca are ceva acasă, o relație?”, a întrebat Alex Delea.

– „DA!”, a fost raspnsul ferm al bunicii Biancăi.

– „El este la București”, a completat mătușa.

