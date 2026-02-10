Am aflat cine va fi eliminat diseară la Desafio: Babasha și Bettyshor vor ajunge la duel

Desafio: Aventura continuă în această seară cu un nou episod în care competiția își urmează cursul, însă dinamica dintre echipe evidențiază un tipar tot mai previzibil.

Deși formatul este construit pentru a aduce diversitate, tensiune și răsturnări de situație, ultimele ediții au arătat o repetitivitate accentuată, ceea ce face ca show-ul să semene tot mai mult cu o „zi a cârtiței”.

Am aflat cineva va fi eliminat diseară la Desafio

Evoluțiile echipelor, strategiile de nominalizare și rezultatele probelor par să se repete aproape identic, conturând o structură familiară pentru telespectatori.

Pentru a treia săptămână consecutiv, Visătorii vor câștiga imunitatea, confirmându-și statutul de echipă dominantă și rămânând în afara oricărui risc de eliminare. Această nouă victorie pune din nou presiune pe Luptători și Norocoși, singurele tabere expuse duelului.

În lipsa imunității, ambele echipe sunt nevoite să nominalizeze câte un membru, iar deciziile lor urmează același tipar ca în săptămânile precedente. Luptătorii îl vor trimite din nou pe Babasha, pentru a treia oară la rând, în timp ce Norocoșii vor desemna tot o femeie, menținând o strategie care a dus deja la eliminarea mai multor concurente.

În episodul difuzat în această seară la Pro TV, duelul îi va aduce față în față pe Babasha și Bettyshor. Proba aleasă este una bazată pe echilibristică, un avantaj aparent pentru Bettyshor, care are în spate ani de balet și o coordonare superioară.

Babasha și Bettyshor vor ajunge la duel

Pe parcursul întregii confruntări, aceasta va conduce detașat, în timp ce Babasha va părea în repetate rânduri aproape de a renunța. Totodată, comentariile ironice ale colegilor, ca de exemplu „Babasha, unde ai escala?”, vor accentua impresia că duelul are un deznodământ previzibil.

Totuși, finalul probei va aduce o răsturnare de situație: Babasha va reuși să revină spectaculos și să câștige duelul, eliminând-o pe Bettyshor.

Rezultatul duelului marchează a treia eliminare consecutivă provocată de Babasha în rândul concurentelor de sex feminin. În același timp, Norocoșii continuă să piardă membri, deși strategia lor de nominalizare îi vizează aproape exclusiv pe cei de sex feminin.

De asemenea, situația va ridica semne de întrebare privind modul în care echipa își asumă riscurile, mai ales în contextul în care concurenți precum Prunea și Ian trimit constant femei la duel. În contrast, Visătorii își păstrează ritmul constant și rămân concentrați pe obiectivul final: marele premiu în valoare de 150.000 de euro.

