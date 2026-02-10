Acasă » Știri » Am aflat cine va fi eliminat diseară la Desafio: Babasha și Bettyshor vor ajunge la duel

Am aflat cine va fi eliminat diseară la Desafio: Babasha și Bettyshor vor ajunge la duel

De: David Ioan 10/02/2026 | 09:15
Am aflat cine va fi eliminat diseară la Desafio: Babasha și Bettyshor vor ajunge la duel
Am aflat cineva va fi eliminat diseară la Desafio: Babasha și Bettyshor vor ajunge la duel. Foto: captură Pro TV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
30 poze
Vezi galeria foto

Desafio: Aventura continuă în această seară cu un nou episod în care competiția își urmează cursul, însă dinamica dintre echipe evidențiază un tipar tot mai previzibil.

Deși formatul este construit pentru a aduce diversitate, tensiune și răsturnări de situație, ultimele ediții au arătat o repetitivitate accentuată, ceea ce face ca show-ul să semene tot mai mult cu o „zi a cârtiței”.

Am aflat cineva va fi eliminat diseară la Desafio

Evoluțiile echipelor, strategiile de nominalizare și rezultatele probelor par să se repete aproape identic, conturând o structură familiară pentru telespectatori.

Pentru a treia săptămână consecutiv, Visătorii vor câștiga imunitatea, confirmându-și statutul de echipă dominantă și rămânând în afara oricărui risc de eliminare. Această nouă victorie pune din nou presiune pe Luptători și Norocoși, singurele tabere expuse duelului.

În lipsa imunității, ambele echipe sunt nevoite să nominalizeze câte un membru, iar deciziile lor urmează același tipar ca în săptămânile precedente. Luptătorii îl vor trimite din nou pe Babasha, pentru a treia oară la rând, în timp ce Norocoșii vor desemna tot o femeie, menținând o strategie care a dus deja la eliminarea mai multor concurente.

În episodul difuzat în această seară la Pro TV, duelul îi va aduce față în față pe Babasha și Bettyshor. Proba aleasă este una bazată pe echilibristică, un avantaj aparent pentru Bettyshor, care are în spate ani de balet și o coordonare superioară.

Bettyshor va fi eliminată diseară din competiţia Desafio: Aventura. foto: captură Pro TV

Babasha și Bettyshor vor ajunge la duel

Pe parcursul întregii confruntări, aceasta va conduce detașat, în timp ce Babasha va părea în repetate rânduri aproape de a renunța. Totodată, comentariile ironice ale colegilor, ca de exemplu „Babasha, unde ai escala?”, vor accentua impresia că duelul are un deznodământ previzibil.

Totuși, finalul probei va aduce o răsturnare de situație: Babasha va reuși să revină spectaculos și să câștige duelul, eliminând-o pe Bettyshor.

Babasha o va învinge diseară pe Bettyshor la duel. foto: captură Pro TV

Rezultatul duelului marchează a treia eliminare consecutivă provocată de Babasha în rândul concurentelor de sex feminin. În același timp, Norocoșii continuă să piardă membri, deși strategia lor de nominalizare îi vizează aproape exclusiv pe cei de sex feminin.

De asemenea, situația va ridica semne de întrebare privind modul în care echipa își asumă riscurile, mai ales în contextul în care concurenți precum Prunea și Ian trimit constant femei la duel. În contrast, Visătorii își păstrează ritmul constant și rămân concentrați pe obiectivul final: marele premiu în valoare de 150.000 de euro.

CITEŞTE ŞI: EXCLUSIV | Ian se iubește în secret cu o șefă de la Pro TV, mult mai în vârstă decât el. Idila a început în Thailanda, la filmările Desafio

Amantlâc la Desafio. Ian a „marcat” la Delia la Desafio, dar are iubită acasă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Știri
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste Sandrei Izbașa
Știri
Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste Sandrei Izbașa
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru Consiliul pentru pace al lui Trump
Digi24
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
VIDEO. Moment istoric: Brigada românească operează sistemele HIMARS la Cincu
Promotor.ro
VIDEO. Moment istoric: Brigada românească operează sistemele HIMARS la Cincu
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Creatura bizară pe care o femeie a descoperit-o în grădina ei era, de fapt, „un fenomen biologic ...
Creatura bizară pe care o femeie a descoperit-o în grădina ei era, de fapt, „un fenomen biologic rar”
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste ...
Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste Sandrei Izbașa
Ilie Bolojan, primele declarații despre o intrare a României în recesiune: „Am stat pe consum”
Ilie Bolojan, primele declarații despre o intrare a României în recesiune: „Am stat pe consum”
Cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de diabet. De ce trebuie să o consume des
Cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de diabet. De ce trebuie să o consume des
Problema de sănătate a lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple, descoperită la un control: ...
Problema de sănătate a lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple, descoperită la un control: „A fost întoarcerea mea către Dumnezeu”
Vezi toate știrile
×