Câte clase și ce studii are, de fapt, Babasha de la Desafio. Adevărul despre manelistul „luptător" de la Pro TV

27/01/2026 | 09:52
Câte clase și ce studii are, de fapt, Babasha de la Desafio. Adevărul despre manelistul luptător de la Pro TV
Câte clase are Babasha

Vlad Babașa, cunoscut în lumea muzicală drept Babasha, a devenit unul dintre cei mai discutați artiști din România, după apariția sa pe scena primului concert Coldplay de la București. La doar 24 de ani, tânărul artist a atras atât critici, cât și susținători pe rețelele sociale, iar incidentul de la Arena Națională a dus la o expunere mediatică fără precedent pentru el.

Originar din Bacău, Babasha provine dintr-o familie cu tradiție artistică, ceea ce i-a influențat încă din copilărie drumul în muzică. Dorința de a urma meseria părinților l-a determinat să se dedice studiului muzical, iar alegerea sa pentru o carieră în domeniul artistic nu a fost una întâmplătoare.

Câte clase are Babasha

Din punct de vedere educațional, Babasha a absolvit 12 clase, iar pasiunea pentru muzică l-a condus către Conservator, instituția unde își continuă studiile muzicale.

Pe scena Coldplay, apariția lui Babasha nu a fost lipsită de controverse. În timp ce o parte a publicului l-a huiduit, o altă parte a reacționat pozitiv, sprijinindu-l intens pe rețelele de socializare. În ciuda momentelor tensionate, prezența sa a fost remarcată și apreciată de numeroase personalități din lumea muzicală din România, care i-au oferit vizibilitate suplimentară.

Babasha

Pe lângă aparițiile sale muzicale, Babasha este și concurent în emisiunea Desafio, unde își testează abilitățile și carisma în fața unui public larg. Participarea sa la acest show a adus un plus de vizibilitate și i-a oferit oportunitatea de a-și extinde baza de fani, demonstrând că tinerii artiști din România pot combina succesul muzical cu prezența în competiții televizate.

„Dragă @babashaofficial, vreau să-ți urez mult succes la examenele pe care le ai săptămâna asta la CONSERVATOR, ție și colegilor tăi de trupa, și să-ți spun că trebuie să fii fooooooarte mândru și să ieși din casă cu fruntea sus pentru că toți imbecilii care au huiduit sunt niște frustrați care nu au ajutat în viață lor pe nimeni, în nici un caz nu au o educație muzicală la Conservator că ține și nu în ultimul rând, SĂ TE ALEAGĂ @coldplay WOOOOOOOOW, nimic altceva nu trebuie să conteze pentru ține! Go fix them tonight, boy”, a scris Amalia Năstase.

