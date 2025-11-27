Acasă » Exclusiv » Soția lui Daniel Pavel, singură de sărbători? „Desafio” le-a dat planurile peste cap: „Îmi e dor de el” | EXCLUSIV

De: Ana Maria Pasat 27/11/2025 | 14:17
Rămasă singură acasă, soția lui Daniel Pavel nu știe când prezentatorul noului show al PRO TV, Desafio, se va întoarce acasă din Thailanda. Motiv pentru care Ana Maria nu-și face planuri de sărbători și merge la biserică și se roagă. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Filmările pentru noul show al Pro TV, „Desafio: Aventura”, sunt în toi. Cei 24 de concurenți aflați în Thailanda înfruntă cu stoicism toate provocările. Nimeni nu știe însă când se va întoarce acasă. Nici măcar soția prezentatorului Daniel Pavel. Astfel că, Ana Maria nu-și face planuri de sărbători.

„Se lucrează intens, nimeni nu știe exact când e întoarcerea. Când voi afla, mă voi pregăti cu ceva clar. Sincer, nu putem să plănuim nimic, pentru că nu știm ce și cum va fi. E focus pe muncă în ambele părți în perioada aceasta, în special când va fi show-ul. De sărbători, dacă ajunge, oricum vom sta pe lângă casă pentru că după atâta călătorie cred ca ai nevoie de liniște”, a mărturisit Ana Maria Pavel în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ana Maria Pavel duce dorul soțului său despre care nu știe când se va întoarce acasă

Ana Maria Pavel: „Avem zile când vorbim zece minute”

Fosta actriță nu ne-a ascuns însă că vorbește aproape zilnic cu soțul său. Uneori câte două ore, alteori doar maxim zece minute.

„În primul sezon când ne-am cunoscut am mai făcut pauze mari, însă asta clar e cea mai mare. Îmi e dor. Dar e un dor constructiv. Care ne leagă și mai mult. Iar când ne auzim și ne vedem seara pe video, este dulce timpul petrecut împreună. El ajunge târziu de la filmări și depinde de fiecare zi. Pentru că acum contează cel mai mult să fie odihnit și să își facă treaba cum știe el, profesionist. Avem zile când vorbim zece minute sau zile în care stăm două ore. Dar ținem legătura si prin mesaje”, a adăugat Ana Maria Pavel.

„Trec pe la biserică”

Soția celebrului prezentator nu a renunțat la obiceiul său de a merge la biserică și-n această perioadă, când partenerul său nu e acasă:

„Eu seara sunt genul care stă în cuib dacă nu am vreun eveniment. Citesc, mă uit la filme și sincer mai trec pe la biserică. Simt să mă rog pentru tot și toate și să mulțumesc. Știu că sună a clișeu, dar noi așa suntem. Așa sunt de mică și e o liniște pe care o găsesc în rugăciune. Încă nu m-am văzut cu nicio prietenă sau prieten de când a plecat Daniel. În decembrie voi fi mai outgoing pentru că îmi doresc să mă văd cu fetele mele înainte de Sărbători. În rest, muncă și dor. Nimic special. Dupa 1 decembrie încep pregătirile de Crăciun”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

×