Daniel Pavel, separat de soție! Motivul pentru care prezentatorul TV a plecat o lună de acasă: „Și-a făcut singur bagajele”

Daniel Pavel, prezentatorul noului show de la Pro TV, „Desafio”, se află de câteva zile în Thailanda. Iar soția lui care l-a însoțit mereu la Survivor, a rămas pentru prima oară singură acasă. Ce face Ana Maria în această perioadă și cum țin legătura cei doi în acest moment, aflați numai din CANCAN.RO. De asemenea, partenera de viață a vedetei TV ne dezvăluie și care e motivul pentru care cei doi vor sta despărțiți mai bine de o lună.

De când sunt împreună, Daniel Pavel și soția sa au stat foarte puțin timp despărțiți. Chiar și atunci când celebrul prezentator a fost la Survivor, Ana Maria l-a însoțit în Republica Dominicană. Iată însă că a venit și momentul ca cei doi să fie separați mai bine de o lună.

Ce face Ana Maria singură, fără Daniel Pavel

Daniel a plecat singur în Thailanda, pentru filmările la cel mai recent show de la Pro TV, „Desafio”. Ce face însă soția sa în tot acest timp ne dezvăluie ea însăși.

„Lucrez intens pe partea de avocatură/consiliere juridică. Atât în privat, cât și la un proiect online. Sper să placă și să fie educativ și amuzant. Am avut și o lună plină de evenimente pe care le-am strecurat printre proiecte. Alin Gălătescu, prietenul meu vechi și drag, cu care am împărtășit momente deosebite de-a lungul timpului, m-a invitat și în acest an la trei dintre ele, ca și special guest. Deși nu sunt model de profesie, îmi este comod să fac asta deoarece am avut apariții nenumărate pe covorul roșu la Cannes cu filmele mele și nu numai, dar mai ales pentru că am avut un job în domeniul modei ca reprezentant al revistei Runway la toate Fashion Week-urile din Paris și New York timp de 7 ani (știți, asistenta din The Devil Wears Prada eram eu, doar că mă întâlneam și cu designerii în backstage și vorbeam cu ei despre colecțiile prezentate, în numele revistei Runway)”, a mărturisit Ana Maria Pavel în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Programul lui e diferit”

De asemenea, soția lui Daniel Pavel ne-a spus și care este motivul pentru care nu l-a însoțit în Thailanda:

„În general în perioada de toamnă și iarnă până la Crăciun am multe proiecte în țară. Programul lui este diferit față de anii trecuți si nu a coincis cu ceva mai lejer în ceea ce privește proiectele mele. Anul acesta și-a făcut singur bagajele. Am ajutat si eu pe partea de încurajare, însă a învățat să călătorească mai light. De fapt, partea mare din bagaj până acum era a mea”.

Cum țin legătura

Chiar dacă sunt separați, cei doi soți se văd sau vorbesc aproape zilnic.

„Ne vedem pe cât posibil pe videocalls. Dar programul lui în general fiind extrem de încărcat, ne prindem cumva din mers când e seara târziu la el și se odihnește. Este într-o perioadă minunată din viața lui, pe care a câștigat-o prin multă muncă și talent. Daniel are un real talent nativ și carisma care trece sticla, de asta este și atât de iubit de oameni. Însă totul este triplat de efort susținut, răbdare, continua dezvoltare personală și un suflet imens”, a adăugat aceasta.

