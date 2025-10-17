După ce Survivor a fost scos din grila Pro TV, șefii speră să rupă audiențele cu noul format Desafio, la cârma căruia va fi tot Daniel Pavel, prezentator cu ștate vechi și priză la public. Deja a început numărătoarea inversă până la momentul în care când prezentatorul, concurenții și echipa de filmare vor decola spre Thailanda. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, domnu’ Dan ne-a povestit ce nu îi lipsește din bagajele pentru Asia, menționând și schimbarea impusă de șefii de la Pro TV, pe care și telespectatorii o vor sesiza pe micul ecran.

Daniel Pavel s-a numărat printre invitații de seamă care au participat, miercuri seară, la Gala Andreei Marin – Nu există nu se poate. Prezența lui la eveniment nu a fost întâmplătoare, fiindu-i alături soției sale care a defilat într-un show de modă.

“Sunt un fericit membru al publicului, să spunem așa. Este evenimentul Andreei Marin, care e formidabil. Nu există nu se poate este un slogan cu care sunt și eu familiarizat, iar soția mea, Ana Maria Pavel, va fi într-adevăr în prezentare pentru o creație splendidă și o să vă placă foarte mult. Abia aștept să văd și eu cum va prezenta, pentru că Ana vorbește foarte mult prin gesturi, prin energia ei extraordinară intrinsecă”, ne-a spus el.

Daniel Pavel, pe mâinile unui stilist la Desafio

Peste două săptămâni, Daniel Pavel va decola spre Asia, mai exact Thailanda, care va fi reședința pe perioada filmărilor la Desafio, noul reality show de la Pro TV.

“Bagajele sunt deja în proporție de 50% făcute, pe lângă hainele cu care voi filma. În acest an am un stilist cu care sper eu o să încânt publicul cu noi și noi outfit-uri specifice formatului de aventură – Desafio. Schimbarea conceptuală, schimbarea de arc narativ să se arate și prin această schimbare vestimentară și o să încerc să fiu la înălțimea formatului, la înălțimea locurilor pe care le filmăm. Sunt și mai spectaculoase, și mai exotice decât cele pe care le cunosc deja telespectatorii fideli”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Daniel Pavel despre schimbarea stilului vestimentar care a venit o dată cu noul format TV.

Chiar dacă a fost ofițer de marină și a călătorit foarte mult, prezentatorul TV ne-a mărturisit că regiunea în care va ajunge este o premieră și pentru el.

“Nu am fost niciodată în zona de Asia, nici ca ofițer de marină. Cu vapoarele în Dominicană fusesem, cu navele, de mult, înainte de a filma. Nu, Thailanda este o zonă complet nouă. O aștept cu nerăbdare să văd despre ce e vorba, cum e temperatura, cum sunt oamenii și ce o să putem să livrăm acolo e formidabil. Formatul e cel mai puternic de reality TV din momentul ăsta”, a adăugat, pentru CANCAN.RO, Daniel Pavel.

Ce lucruri și-a pus Daniel Pavel în bagajele pentru Thailanda

Prezentatorul TV a pus deja în bagaje anumite obiecte, care îi vor fi utile în perioada următoare.

“Ideea este că am Biblia, am icoana, mirul, cărțile mele speciale pentru cultură sportivă, pentru ceea ce mă ajută la comentarii și am toată iubirea Anei pe care o țin acolo în mici obiecte personale, pe care o să le arăt din când în când pe social media”, a precizat el.

Luna trecută, vedeta Pro TV a mers împreună cu fiul său, Antoniu, la Muntele Athos, luând de acolo mai multe obiecte specifice.

“Deja este aici (n.r. la mână). E o brățară specială, a fost experiența formidabilă, am fost cu băiatul meu acolo, prima oară pentru el, a doua oară pentru mine. Anei i-am adus mir, tămâie, o chestiune foarte specială s-o poarte la ea tot timpul. E un veșmânt special pe care-l avea chiar Sfânta Ana, adică mama Maicii Domnului, acolo am fost, la doamna cea puternică”, a mai spus Daniel Pavel.

