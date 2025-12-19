Diana Munteanu, singură, dar cu lenjerie sexy în sacoșe. Crăciunul se anunță fierbinte pentru vedeta de la „Neatza”

Diana Munteanu (prezentatoare, 47 de ani) a fost surprinsă zilele acestea la Mall Băneasa, în plină sesiune de cumpărături de Crăciun. De la lenjerie intimă și un halat sexy, până la sacoșe pline de haine, vedeta pare pregătită pentru un Crăciun fierbinte. Întrebarea care plutește în aer: cu cine își va petrece, totuși, sărbătorile? CANCAN.RO are imagini tari!

Diana Munteanu știe cum să atragă toate privirile, chiar și atunci când iese la cumpărături. Prezentatoarea TV a mers la Mall Băneasa, unde a bifat câteva dintre cele mai populare magazine, însă traseul ei a ridicat imediat semne de întrebare.

Prima oprire importantă: Victoria’s Secret. De acolo, Diana aprobat din ochi diverse modele apoi a ieșit cu o sacoșă discretă, dar suficient de sugestivă, în care, spun sursele noastre, s-ar fi aflat lenjerie intimă și un halat sexy. Detalii care, inevitabil, au aprins imaginația celor care o urmăresc atent.

Diana Munteanu se pregătește pentru un Crăciun hot

După această oprire, vedeta și-a continuat cumpărăturile la Zara, de unde a ieșit cu mai multe pungi pline. Interesant este că, între timp, Diana renunțase deja la geacă și rămăsese în tricou, semn că noile achiziții, sau poate gândul la ele, au încălzit atmosfera. Diana Munteanu nu s-a ferit niciodată să declare public că este singură și împăcată cu acest statut. Și totuși, apariția ei la Victoria’s Secret ridică o întrebare inevitabilă: pentru cine sunt, de fapt, aceste ținute sexy?

Să fie doar pentru ședințe foto și postări îndrăznețe pe Instagram? Nu ar fi exclus. Mai ales că, în urmă cu doar trei săptămâni, vedeta făcea reclamă la un alt brand de lenjerie intimă, pozând provocator și stârnind valuri de reacții. Coincidență sau nu, acum pare că Diana a ales un alt brand celebru, poate în speranța că Victoria’s Secret va impresiona mai mult, fie publicul din online, fie o persoană specială din viața ei.

Cert este un lucru: fie că vorbim de apariții private sau de postări pe rețelele sociale, Diana Munteanu pare pregătită pentru un Crăciun incendiar, cu ținute sexy și multă încredere în sine. Rămâne de văzut dacă aceste achiziții vor fi dezvăluite în intimitatea căminului sau direct pe Instagram, acolo unde vedeta știe deja să-și țină fanii cu sufletul la gură. Până atunci, așteptăm detalii.

