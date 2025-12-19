Vedeta de la Antena 1 a cedat în instanță. Verdictul final se lasă așteptat

Pare că nu se mai încheie coșmarul prin care trece Lolrelai, iar dreptatea întârzie să-și facă simțită prezența. Procesul dintre ea și medicul stomatolog a fost intens mediatizat, însă la fiecare termen stabilit, pare că nu se concretizează nimic în favoarea ei, ci totul se amână. După ultima înfățișare, fosta concurentă de la IUmor a răbufnit, în sala de judecată, atunci când s-a decis amânarea procesului, din nou, pentru luna februarie a anului viitor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a povestit cât de frustrantă este toată această situație interminabilă.

Lolrelai a trecut printr-un adevărat coșmar după ce i-a trecut pragul medicului stomatolog care a abuzat-o, după ce i-ar fi administrat o substanță care a făcut-o să își piardă cunoștința.

În 2024, bărbatul a fost condamnat, pe fond, la o pedeapsă de 10 ani de închisoare și obligat să-i plătească vedetei daune morale în valoare de 50.000 de euro, însă medicul a făcut apel, iar dosarul a fost repus pe rol, iar în septembrie 2025 procesul a fost suspendat. După ce s-a chinuit ani de zile să își facă dreptate, pare că Lolrelai duce o luptă continuă, care nu pare să se sfârșească în favoarea ei, ci doar să-i prelungească agonia.

Lolrelai: „Mi-au dat lacrimile, de nervi, în sala de judecată”

Frustrarea atinge cote maxime, și pe bună dreptate. Toate aceste amânări sunt în dezavantajul blondinei, care pare că așteaptă degeaba să i se facă dreptate, ba chiar spune că și-a pierdut speranța că se va mai rezolva în vreun fel această situație.

Într-un an de zile nu s-a întâmplat nimic, decât că i-au ridicat lui sechestrul, apropo de cum se prescriu dosarele. Am răbufnit în sala de instanță, când mi-au zis că ne vedem în februarie, am zis că nu se poate. De ce să facă el iar sărbătorile liniștit? După ce au fost în grevă și în vacanță trei luni. Eu asist, efectiv, la cum nu se întâmplă absolut nimic. Am tot urlat pe aici, că nu pot să cred ce se întâmplă, dar nu mă credea nimeni, spunea că mă victimizez eu, dar acum, că ies și alții, capătă sens. Am tot spus că se prescrie, că nu înțeleg de ce o tot întindem atât. A fost și el în sală, e prezent la fiecare termen, dar nu ne vorbim, nu avem ce să ne spunem. Au cerut iar reaudierea martorilor, nu există probe, nu există nimic, doar se bate apa în piuă. I-au ridicat sechestrul asiguratoriu doar pentru că a trecut un an, nu avea cum să i se dea altul, pentru că noi nu am avut înfățișări, ei au fost în grevă. Practic, toate astea tot pe mine mă dezavantajează, a declarat Lolrelai pentru CANCAN.RO.

„Este extrem de frustrant”

În plus, blondina spune că faptul că medicului i s-a ridicat sechestrul este o problemă, pentru că el are de plătit inclusiv cheltuielile către stat, ancheta penală.

Mie mi-au dat lacrimile acolo, de nervi, de frustrare, de bătaie de joc, când am auzit că ne mută în februarie. Plus că noi trebuia să reluăm treaba asta pe 1 septembrie, iar atunci ei erau în grevă, au ieșit din grevă în octombrie și m-au programat la sfârșitul lui noiembrie. Când am ajuns la termen, la 9 dimineața, judecătoarea a spus că are alte cazuri prioritare și oricum nu ne poate lua, să venim la 1. Am plecat acasă de la Tribunal, ne-am întors la 1 și ne-a zis să venim la 4, iar la 4 ne-a spus să venim în februarie. Nu au fost audieri, nu s-a întâmplat nimic, doar ne-a chemat să ne spună să venim în februarie. Este extrem de frustrant, nu dormisem toată noaptea. Mi-e greu să cred că se va rezolva și în februarie, nu cred că se va mai termina. Prea mi se pare că toate sunt în avantajul lui, toată tragerea asta de timp e în avantajul lui, eu nu am niciun avantaj. Și referitor la faptul că lui i s-a ridicat sechestrul, el poate să spună că nu mai are bani, că i-a cheltuit, i-a înstrăinat, orice. El are de plătit inclusiv cheltuielile către stat, ancheta penală, dar nu interesează pe nimeni, ne-a mai spus vedeta.

