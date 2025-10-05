Răsturnare de situaţie în dosarul care a șocat România! Vedeta de la Antenă e disperată: bărbatul care i-a transformat viaţa în coşmar nu a fost pedepsit: „I se fac cadou ani de libertate”

Procesul intens mediatizat dintre fosta concurentă IUmor, Lolrelai și medicul stomatolog, pe care îl acuză că a violat-o după ce ar fi drogat-o, a luat o întorsătură complet neașteptată. Deși toată lumea se aștepta ca lucrurile să se încheie definitiv, având în vedere probele aduse de blondină în instanță, aceasta avea toate șansele să aibă câștig de cauză, dar, surpriză: procesul s-a suspendat! CANCAN.RO are toate detaliile despre decizia instanței!

În urmă cu câțiva ani, Lolrelai s-a dus într-un cabinet stomatologic din incinta policlinicii Titan. După ce doctorul a abordat-o pe rețelele de socializare, cerându-i să vină pentru un detartraj pe barter, vedeta nu a ezitat să-i calce pragul celui care urma să o violeze, după ce i-ar fi administrat o substanță, ce a făcut-o să își piardă cunoștința. Astfel, Lolrelai a povestit clar și succint ceea ce își aducea aminte și a adus câteva dovezi în instanță, dar….degeaba! După ani de luptă, dosarul a fost suspendat!

Procesul dintre Lolrelai și presupusul violator stomatolog s-a suspendat

Inițial, în septembrie 2024, acesta a fost condamnat, pe fond, la o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru agresiune sexuală și lipsire de libertate și obligat să-i plătească victimei daune morale în valoare de 50.000 de euro, dar dosarul a fost repus pe rol în luna iunie 2025, după ce medicul a făcut apel, iar pe 1 septembrie, procesul a fost declarat suspandat!

„Ce să zic despre suspendare…S-a amânat și iar amânat și apoi s-a discutat despre această reluare. Acum suntem în faza de reluare a dezbaterii apelului, după care, probabil, se va decide reluarea apelului din cauza pensionării judecătoarei care a asistat tot apelul și faptul că acum s-a nimerit această grevă, care, din câte vezi, s-a făcut o lună și ceva de când s-a suspendat,pe motivul grevei și nu s-a dat un nou termen.”, a declarat Lolrelai pentru CANCAN.RO

Medicul stomatolog încă profesează în ciuda procesului cu Lolrelai

Ghinionul se ține în lanț de Ștefania Costache. După ce s-a chinuit ani de zile să își facă dreptate, procesul s-a amânat în urma pensionării judecătoarei, dar și din cauza grevei din sistem. A adus probe, a relatat toată trauma prin care a trecut, dar se pare că presupusul violator a ieșit basma curată, din nou,

„Mi se pare că am un ghinion teribil, că i se fac cadou ani de zile de libertate pe care nu îi merită, iar singurul lucru pe care îl pot face este să mă rog la Dumnezeu să facă dreptate, dar asta puteam face și fără să mă târăsc prin tribunale. El încă profesează. Nu are nici cea mai mică restricție, nici măcar să nu părăsească țara! Continui să sper că judecătorii, procurorii și anchetatorii își vor face treaba într-un timp util, cât să nu stau stresată de ideea de prescriere. Am făcut plângere a doua zi după faptă și ne întindem atât de mult încât se poate prescrie fapta. Eu ca victimă am făcut tot ce am putut în mai puțin de 24 de ore de la faptă. Mai mult, nu aveam ce să fac!”, a mai spus blondina pentru CANCAN.RO

Imediat după ce Lolrelai, pe numele real Ștefania Costache, a făcut publică povestea sa, alte șase tinere i-au scris și i-au povestit că au avut parte de aceeași experiență, cu același medic incriminat.Una dintre presupusele sale victime avea doar 17 ani când a ajuns în cabinetul său și a încercat să o violeze(CITEȘTE AICI)

