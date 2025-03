Vedeta de la Antena 1, faţă-n faţă cu bărbatul care i-a transformat viaţa în coşmar! „Îmi provoacă repulsie. Vreau să-l văd încătuşat”

Pentru Lolrelai, calvarul este aproape de sfârșit. Ieri a avut loc penultimul termen în procesul cu medicul stomatolog care a drogat-o și a abuzat de ea, iar lucrurile au fost diferite comparativ cu celelalte întâlniri pe care le-au avut în fața Instanței. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, frumoasa blondină a povestit cum a decurs întrevederea, dar și ce strategie nouă a adoptat agresorul. Asta pentru că stomatologul și-a făcut apariția în fața judecătorilor cu un alai de avocați, însă cel mai probabil, nu va avea sorți de izbândă. Mai ales pentru că nici nu este constant în declarații.

Actrița este la un pas de a i se face dreptate. După ani de coșmar, în care a încercat să îl facă pe agresorul său să plătească, justiția începe să își facă treaba. Ieri a avut loc audierea medicului, în cadrul apelului făcut chiar de el. De data aceasta însă, declarația lui a fost diferită față de cele din trecut. De altfel, Lolrelai spune că nicio declarație pe care a făcut-o bărbatul nu a rămas constantă, ci s-a cam schimbat după cum a bătut vântul, ori cum a considerat el că ar fi în avantajul său.

Însă avocații vedetei au asigurat-o că toate aceste lucruri vor fi în avantajul ei, la final. Ultimul termen va avea loc pe data de 9 aprilie, atunci când judecătorii vor da sentința finală și se vor stabili daunele morale pe care trebuie să le primească fosta concurentă de la iUmor, dar și pedeapsa pe care va trebui să o execute medicul.

Deși întâlnirea cu agresorul ei a fost neplăcută, mai ales prin prisma faptului că actrița a fost nevoită să îi asculte declarațiile care nu sunt în conformitate cu adevărul, Lolrelai a făcut față cu brio. Însă a recunoscut că atunci când îl vede pe bărbatul care a profitat de ea simte nu doar repulsie, ci și frustrare, deoarece medicul este încă în libertate.

„Ieri a avut loc audierea medicului, în cadrul apelului făcut tot de el. Asta m-a pus pe mine în situația de a asculta pentru a patra oară o declarație diferită față de declarațiile anterioare. Toate au fost diferite între ele, iar acum am auzit-o pe a patra, care este diferită, iarăși, de celelalte trei. Se pare că medicul, în funcție de întrebările care i-au fost puse, el își updatează declarația. A fost întrebat de ce nu a chemat ambulanța când mi s-a făcut rău, de ce nu m-a dus la spital, ci la el acasă.

În declarațiile lui de ieri, a spus că a vrut să cheme și ambulanța și am refuzat eu, a vrut să mă ducă și la spital și am refuzat eu. Doar că, faptul că el minte de la o declarație la alta este în dezavantajul lui. Oricât de tare m-am enerva pe mine, pentru că e foarte greu să stai să-ți asculți agresorul, dar avocații mei m-au liniștit, spunându-mi că faptul că se contrazice singur e un lucru bun pentru noi. El acum are trei avocați, pe lângă avocatul Hosu, care îl apăra, și-a mai luat încă două doamne avocat. Mai avem un termen pe 9 aprilie, unde se vor face dezbaterile și probabil se încheie totul.

Tot ce a solicitat el a fost respins, nu există probe noi, a solicitat audierea victimelor care au depus declarații, judecătorii au considerat că nu are de ce să treacă nimeni prin această traumă și i-au respins cererea. Îmi provoacă repulsie să îl văd față în față și frustrare, pentru că este liber. Dacă l-aș vedea încătușat, aș putea să îl văd zilnic, dar liber și zâmbind, este îngrozitor de frustrant. Nu am nicio problemă cu el, ca și om, am o problemă cu faptul că este liber”, a declarat Lolrelai pentru CANCAN.RO.

