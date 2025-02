Lolrelai a luat mare țeapă! Fosta concurentă de la iUmor și preferata lui Bendeac a pățit-o chiar înainte de Ziua Îndrăgostiților

Lolrelai a fost victima unei situații neașteptate. Chiar înainte de Valentine’s Day, actrița se confruntă cu neplăceri, care i-au cam pus bețe în roate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta concurentă de la iUmor a povestit pe îndelete cum a ajuns să fie țepuită de bancă. Uite banii, nu sunt banii! Ceea ce ar fi trebuit să fie o tranzacție simplă, dintr-un cont al vedetei în altul, s-a transformat în dispariția subită a banilor, mai exact, a sumei de 7000 de lei. Acum, problema devine și mai deranjantă deoarece angajații băncii nu au reușit nici să o ajute pe blondină, nici să îi ofere un răspuns ori un termen pentru soluționarea problemei. În schimb, au încercat să o „dreagă” cu niscaiva empatie. Ceea ce ne face să ne întrebăm dacă băncile s-au apucat, mai nou, să ofere și consiliere emoțională.

Influencerița tună și fulgeră, după ce a rămas și cu banii luați și fără lămuriri. În zadar a dat telefoane către operatorii băncii, în încercarea de a finaliza cu brio transferul celor 7000 de lei. Răspunsul pe care vedeta de la Antena 1 l-a primit a fost unul tipic birocratic – „vă înțelegem, dar nu vă putem da un răspuns”. Însă așa cum a povestit și actrița, acesta era ultimul lucru de care avea nevoie, deoarece pentru genul acesta de probleme are prietene, la care poate apela pentru…înțelegere.

În schimb, Lolrelai își dorea ca transferul să se concretizeze, mai ales că urmează să plece în vacanță de Ziua Îndrăgostiților. Au trecut deja trei zile de când blondina se luptă cu sistemul bancar, pe timpul, dar mai ales, pe banii ei.

Lolrelai, țepuită de bancă de 7000 de lei

Pregătirile pentru vacanța în Valencia pe care a planificat-o vedeta au fost date peste cap de situația neplăcută despre care vă povesteam în rândurile de mai sus. Însă, așa cum spune și Lolrelai, lucrurile ar fi putut sta total diferit, în cazul în care ar fi avut nevoie urgentă de banii respectivi. Operatorii băncii au dat din umeri, timp de trei zile și au reușit să-i ofere vedetei doar câte o vorbă bună.

„Eu am vrut să fac un transfer de la PayPal către contul meu de BCR, iar până acum nu am mai întâmpinat probleme de genul ăsta. Singura diferență este că eu, de curând, mi-am deschis un nou cont la ei, un cont gold, ca să-l pot folosi în aeroporturi. Am încercat să fac transferul, primul fiind de 7000 de lei. De asta m-am și certat cu ei, pentru că puteam să am nevoie de suma asta ca să scot ceva de la amanet, spre exemplu, sau să am mașina blocată cumva și trebuia să rezolv. De asta plătesc acea taxă de 40 de lei, ca să se efectueze transferul instant, iar banii ar fi trebuit să intre imediat. Problema nu e la PayPal, ei mi-au atașat faptul că transferul a fost efectuat corect, eu am și hârtia doveditoare în acest sens, iar ei nu au cum să revendice transferul, pentru că banii nu mai sunt la ei, ci la cei de la BCR.

Iar cei de la BCR văd suma exactă, doar că nu îmi intră în cont. Am vorbit cu o doamnă de la BCR și am cerut lămuriri, dar eu m-am săturat să îmi spună că mă înțelege, deoarece pentru asta îmi sun prietena cea mai bună, care mă ascultă și mă înțelege. Nu sun la operatorul de la bancă să înțeleagă, eu sun să rezolv problema, dar se pare că nu poate, e extrem de frustrant. Faptul că nu au capacitatea să îmi ofere un termen de soluționare mi se pare incredibil, atunci când vorbim de banii mei. Nu se poate tu să-mi spui că nu știi când îmi va răspunde acest departament care investighează situația. Ei nici nu mi-au spus când vor intra acei bani, a rămas totul nerezolvat.

Am vorbit cu o amică, care mi-a dat numărul unui șef de la BCR, deoarece a pățit și ea o situație similară, iar atunci când l-a contactat pe el, brusc, au apărut banii. Am vrut să mai aștept, pentru că îmi e greu să cred că banii nu o să apară, au trecut deja câteva zile, transferul a fost făcut pe 9 februarie. Au trecut zile în care, dacă ar fi trebuit să plătesc penalizări, ar fi contat. Eu transferul acesta l-am făcut pentru că vreau să plec în Valencia și atunci aveam nevoie și de bani în contul acela”, a declarat Lolrelai pentru CANCAN.RO.

