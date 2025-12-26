A murit dramaturgul și politicianul Radu F. Alexandru, în a doua zi Crăciun

Scena culturală românească a mai pierdut un membru de excepție. Dramaturgul, prozatorul și eseistul Radu F. Alexandru a încetat din viață la vârsta de 82 de ani, chiar în a doua zi de Crăciun.

Este doliu în lumea culturală din România! În a doua zi de Crăciun, pe data de 26 decembrie 2025, Radu F. Alexandru s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, după o lungă suferință.

Radu F.Alexandru a încetat din viață la vârsta de 82 de ani

Autor a numeroase piese de teatru montate în București, în țară și în străinătate, Radu F. Alexandru a semnat titluri devenite repere, precum „Dilema”, „Dinu”, „Saltimbacii”, „Iubiri”, „O șansp pentru fiecare”, „Omul care face minuni”, „Nimic despre Hamlet”, „Poveste despre tatăl meu”, „Tsunami”, „Labirint” sau „Ultima dorință”. Textele sale au explorat, cu luciditate și empatie, teme ale identității, memoriei, vinovăției și fragilității umane. Reprezentanții Teatruluu Național (TNB) au anunțat imensa pierdere.

”În dimineața zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viață, după o lungă suferință, scriitorul Radu F. Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucați autori dramatici, pe scenele unor teatre din București și din țară. A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio și televiziune. Prin dispariţia lui Radu F.Alexandru cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”, este mesajul TNB.

Pentru creația sa, Radu F. Alexandru a fost distins cu numeroase premii, între care Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă a anului, Premiul „Ion Luca Caragiale” al Academiei Române și multiple premii ale Uniunii Scriitorilor. A fost membru titular al Uniunii Scriitorilor din România și președinte al Filialei de Dramaturgie, implicându-se activ în viața instituțională a culturii.

De asemenea, Radu F. Alexandru a fost implicat în politica din România, fiind senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, desfăşurând o activitate politică de o rară probitate morală. A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio şi televiziune.

Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară

Corneliu Istrate, fondatorul Vega Holding și arhitectul unui imperiu regional, a murit la 76 de ani