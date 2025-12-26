Acasă » Știri » A murit dramaturgul și politicianul Radu F. Alexandru, în a doua zi Crăciun

A murit dramaturgul și politicianul Radu F. Alexandru, în a doua zi Crăciun

De: Irina Vlad 26/12/2025 | 17:10
A murit dramaturgul și politicianul Radu F. Alexandru, în a doua zi Crăciun
Dramaturgul, prozatorul și eseistul Radu F. Alexandru a murit la vârsta de 82 de ani/ sursă foto: Wikipedia

Scena culturală românească a mai pierdut un membru de excepție. Dramaturgul, prozatorul și eseistul Radu F. Alexandru a încetat din viață la vârsta de 82 de ani, chiar în a doua zi de Crăciun. 

Este doliu în lumea culturală din România! În a doua zi de Crăciun, pe data de 26 decembrie 2025, Radu F. Alexandru s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, după o lungă suferință.

Radu F.Alexandru a încetat din viață la vârsta de 82 de ani

Autor a numeroase piese de teatru montate în București, în țară și în străinătate, Radu F. Alexandru a semnat titluri devenite repere, precum „Dilema”, „Dinu”, „Saltimbacii”, „Iubiri”, „O șansp pentru fiecare”, „Omul care face minuni”, „Nimic despre Hamlet”, „Poveste despre tatăl meu”, „Tsunami”, „Labirint” sau „Ultima dorință”. Textele sale au explorat, cu luciditate și empatie, teme ale identității, memoriei, vinovăției și fragilității umane. Reprezentanții Teatruluu Național (TNB) au anunțat imensa pierdere.

”În dimineața zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viață, după o lungă suferință, scriitorul Radu F. Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucați autori dramatici, pe scenele unor teatre din București și din țară.

A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio și televiziune. Prin dispariţia lui Radu F.Alexandru cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”, este mesajul TNB.

Pentru creația sa, Radu F. Alexandru a fost distins cu numeroase premii, între care Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă a anului, Premiul „Ion Luca Caragiale” al Academiei Române și multiple premii ale Uniunii Scriitorilor. A fost membru titular al Uniunii Scriitorilor din România și președinte al Filialei de Dramaturgie, implicându-se activ în viața instituțională a culturii.

De asemenea, Radu F. Alexandru a fost implicat în politica din România, fiind senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, desfăşurând o activitate politică de o rară probitate morală. A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio şi televiziune.

Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară

Corneliu Istrate, fondatorul Vega Holding și arhitectul unui imperiu regional, a murit la 76 de ani

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Singura zodie care are noroc cu carul până pe 3 ianuarie 2026. Banii vin din direcții neașteptate!
Știri
Singura zodie care are noroc cu carul până pe 3 ianuarie 2026. Banii vin din direcții neașteptate!
Alec Baldwin recunoaște că a vrut să-și pună capăt zilelor după tragedia de pe platourile de filmare: “Stăteam în pat și mă rugam”
Știri
Alec Baldwin recunoaște că a vrut să-și pună capăt zilelor după tragedia de pe platourile de filmare: “Stăteam…
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât...
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt
Gandul.ro
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie sub 38 de ani care acceptă să îi nască un copil
Adevarul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a durat și a cât a costat
Digi 24
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a...
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
Digi24
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt
Gandul.ro
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Singura zodie care are noroc cu carul până pe 3 ianuarie 2026. Banii vin din direcții neașteptate!
Singura zodie care are noroc cu carul până pe 3 ianuarie 2026. Banii vin din direcții neașteptate!
Alec Baldwin recunoaște că a vrut să-și pună capăt zilelor după tragedia de pe platourile de filmare: ...
Alec Baldwin recunoaște că a vrut să-și pună capăt zilelor după tragedia de pe platourile de filmare: “Stăteam în pat și mă rugam”
Vlad Gherman, bântuit de cadoul de la o fostă iubită. Nu-și poate scoate din minte darul bizar primit ...
Vlad Gherman, bântuit de cadoul de la o fostă iubită. Nu-și poate scoate din minte darul bizar primit de Crăciun
Dragoș Bucur rupe tăcerea după 20 de ani de căsnicie cu Dana Nălbaru: ”Da, avem ce să ne reproșăm”
Dragoș Bucur rupe tăcerea după 20 de ani de căsnicie cu Dana Nălbaru: ”Da, avem ce să ne reproșăm”
Bunurile lui Amy Winehouse, scoase la licitație pentru sume uriașe! Prietenele artistei, acuzate că ...
Bunurile lui Amy Winehouse, scoase la licitație pentru sume uriașe! Prietenele artistei, acuzate că au profitat de moartea ei
BANC | Bărbații, femeile și cadourile de Crăciun
BANC | Bărbații, femeile și cadourile de Crăciun
Vezi toate știrile
×