Corneliu Istrate, fondatorul Vega Holding și arhitectul unui imperiu regional, a murit la 76 de ani

A plecat discret, așa cum trăia de ani buni, dar a lăsat în urmă un imperiu. Corneliu Istrate, unul dintre cei mai cunoscuți și influenți oameni de afaceri din Galați, fondatorul grupului Vega Holding, s-a stins din viață marți, 23 decembrie, la vârsta de 76 de ani. Decesul a survenit pe fondul unor probleme mai vechi de sănătate.

Pentru mediul de afaceri din Galați și din întreaga regiune a Moldovei, dispariția lui Corneliu Istrate marchează finalul unei epoci. A fost omul care a construit, pas cu pas, unul dintre cele mai solide grupuri din domeniul construcțiilor, într-o perioadă în care antreprenoriatul românesc se scria cu riscuri uriașe, dar și cu ambiții pe măsură.

Corneliu Istrate a plecat în lumea celor drepți

Fondator al Vega Holding, Corneliu Istrate a pus bazele unui conglomerat cu activități diverse – de la construcții civile și industriale, infrastructură rutieră și reabilitări urbane, până la imobiliare, HoReCa și turism. Sub conducerea sa, companii precum Vega ’93 Galați și VIVA Construct au gestionat proiecte publice de anvergură, drumuri, diguri și lucrări care au schimbat fața orașului și a județului.

Succesul său nu a trecut neobservat. În 2010, Corneliu Istrate figura în Topul „Forbes 500 miliardari”, pe locul 90, cu o avere estimată la 55 de milioane de euro, iar de-a lungul timpului a fost prezent constant în clasamentele Capital și Forbes dedicate celor mai influenți oameni de afaceri din România. Dincolo de cifre, însă, numele său a devenit sinonim cu stabilitatea și reziliența într-un sector extrem de volatil.

În urmă cu aproximativ 15 ani, Corneliu Istrate a făcut un pas în spate, retrăgându-se din conducerea de zi cu zi a afacerilor și predând ștafeta copiilor săi, Anca Lefter și Ionuț Istrate. A rămas, însă, un reper și o prezență discretă, implicată în deciziile majore și în direcția strategică a grupului pe care l-a construit.

Chiar și după retragere, spiritul său civic nu s-a estompat. Printre ultimele sale implicări directe s-a numărat campania de sprijinire a sinistraților afectați de inundațiile din septembrie 2024, când grupul Vega a oferit ajutor substanțial mai multor familii lovite de calamități. A fost, de asemenea, un susținător al sportului local, apropiat de clubul Oțelul Galați, pe care l-a premiat în bani pentru performanțele din sezonul 2010–2011.

De-a lungul deceniilor, Vega Holding nu a însemnat doar cifre de afaceri și contracte, ci și mii de locuri de muncă și contribuții consistente la bugetele publice. În 2013, doar una dintre companiile grupului raporta contribuții fiscale de zeci de milioane de lei, într-un context economic dificil, semn al unei afaceri care a știut să se adapteze și să reziste.

Plecarea lui Corneliu Istrate lasă un gol greu de umplut în comunitatea de afaceri din Galați și din Moldova. Rămâne în urmă o moștenire construită din beton, asfalt și proiecte, dar și din decizii, viziune și responsabilitate față de comunitate.

Familia, colaboratorii și cei care l-au cunoscut își exprimă regretul profund, iar numele său va rămâne legat de dezvoltarea economică a regiunii și de istoria unui imperiu ridicat în tăcere și consolidat în timp.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

CITEȘTE ȘI – Doliu în lumea muzicii! Ion Drăgan a murit în noaptea de Crăciun

Sorin Constantinescu a dat cărţile pe faţă! ADEVĂRUL despre greșelile care l-au costat milioane de euro: „Am fost nevoit să o iau de la zero”