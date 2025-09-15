Sorin Constantinescu a dat cărţile pe faţă! ADEVĂRUL despre greșelile care l-au costat milioane de euro: „Am fost nevoit să o iau de la zero”

Sorin Constantinescu s-a făcut remarcat ca fiind „Regele cazinourilor”, dar și prin prisma deschiderii cu care vorbește despre viață. Asumat, deschis și cu zâmbetul pe buze, în ciuda greutăților cu care s-a confruntat în trecut, omul de afaceri nu s-a sfiit să răspundă celor mai mari curiozități despre el. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Sorin Constantinescu a povestit cum a trecut peste cea mai mare pierdere financiară din viața lui, dar și ce sfaturi le-a dat copiilor săi pentru a nu repeta greșelile tatălui. În plus, celebrul afacerist ne-a dezvăluit și care a fost cea mai mare frustrare a lui, în ciuda faptului că a reușit să facă milioane de euro.

Pe Sorin Constantinescu îl știm cu toții datorită stilului său inconfundabil și a pasiunii cu care vorbește despre educația financiară. Este unul dintre cei mai sinceri și asumați oameni de afaceri din România, iar, la premiera filmului „Dragoste fără cuvinte”, acolo unde și interpretează un personaj important, Sorin Constantinescu ne-a vorbit despre cele mai mari greșeli pe care le-a făcut. Omul de afaceri și-a arătat și latura sensibilă atunci când interviul a atins punctele despre familia sa. Dacă tinerețea și-a dedicat-o pentru a le construi un viitor copiilor lui, acum face tot posibilul să le fie alături nepoților. Așadar, ce planuri are milionarul pentru următoarea perioadă, aflați în rândurile de mai jos.

Sorin Constantinescu, despre iubire, pasiuni și afaceri: „A trebuit să învăț din greșeli”

CANCAN.RO: Mă bucur tare mult să mă întâlnesc cu domnul Sorin Constantinescu la premiera filmului „Dragoste fără cuvinte”, spuneți-ne mai multe despre personajul dumneavoastră, am înțeles că este negativ, dar spumos. Cum a fost experiența?

Sorin Constantinescu: Da, este vorba despre un personaj negativ care este pus pe rele. Eu fiind de atâția ani de zile în cazinouri, având tangență cu lumea interlopă, nu mi-a fost foarte greu să-l interpretez, plus că în film este vorba și despre bussiness. Multe scene sunt filmare în săli de conferință sau în săli de ședință unde se discută bussiness, deci a fost ce trebuie.

CANCAN.RO: V-ați simțit în largul dumneavoastră, să-nțeleg?

Sorin Constantinescu: Exact. Partenera mea de film, Ramona, chiar m-a întrebat care dintre noi cred că a avut emoții mai mari. I-am răspuns că ea, pentru că eu asta fac zilnic. Fac ședințe, conferințe, este un film educativ, oamenii chiar au multe de învățat acolo, iar binele învinge răul întotdeauna. Eu am fost învins!

CANCAN.RO: Se spune că de la orice personaj putem lua și părți bune și putem învăța. Ce pot învăța oamenii care se vor uita la film de la personajul dvs?

Sorin Constantinescu: Abilitatea. În afară de a fi abil și a fi focusat, pot să învețe seriozitate, maturitate, prestanță. Este foarte important în bussiness să fii serios și să fii luat în serios.

CANCAN.RO: Dacă tot am vorbit de bussiness, vreau să știu ce sfat financiar le-ați dat copiilor și l-au urmat?

Sorin Constantinescu: Să nu mai facă greșelile pe care le-a făcut tatăl lor care a dat două falimente la viața lui. Să își pună ouăle în mai multe coșuri, să fie prudenți, iar în momentul în care văd un randament mai mare de 15%- 20% să fugă de acolo că ceva nu e bine. Indiferent unde investești, 15% este un randament ideal. În momentul în care cineva îți promite 25-30-50%, fugi!

CANCAN.RO: Au existat greșeli în trecutul dumneavoastră pe care le-ați făcut fiind influențat și de cei din exterior, de partenerii de afaceri?

Sorin Constantinescu: Foarte multe greșeli. Pe mine m-a prins Revoluția la 20 de ani, nu aveam niciun fel de experiență de bussiness și nici nu existau școli de bussiness. A trebuit să învăț din greșeli, să dau cu capul, să mă ridic, dar orice provocare trebuie să o iei ca atare. E ca și cum mergi la o sală de sport, dacă îți iei greutăți mici, niciodată nu o să faci muschi și atunci trebuie să îți forțezi organismul să ridici cât mai greu că așa se dezvoltă și corpul. Așa este și în bussiness, dacă nu ai provocări, eșecuri serioase, nu ai imbold să faci pasul următor.

CANCAN.RO: Ați zis la un moment dat că cea mai mare pierdere pe care ați suferit-o a fost de 10 milioane de euro?

Sorin Constantinescu: Da, în 2010, atunci când s-a închis cazinoul de la Novotel unde eram asociat cu niște greci. Valoarea investiției a fost de 10 milioane de euro. Erau în București undeva la 17 cazinouri și, fiind criza aceea mare, au rămas doar două( cel de la Raddison si Marriott) și am fost nevoit să o iau de la zero. Nu a fost ca la primul faliment când nu aveam cunoștințe, nu aveam net-working , nu aveam conexiuni, nu cunoșteam oameni, am trecut mult mai ușor. La primul faliment mi-au trebuit 5-6 ani de zile să-mi revin. La al doilea, aproximativ un an de zile mi-a fost necesar să-mi revin. Cunoscând oameni și capacitatea mea, mi-a fost mai ușor să mă pun pe picioare.

„Încerc să-mi repar greșelile din tinerețe”

CANCAN.RO: Sunteți împreună cu soția dvs de foarte mulți ani, aveți o căsnicie frumoasă. Vreau să îmi spuneți cum v-a fost ea aproape în aceste momente grele în care poate ați căzut psihic, din toate punctele de vedere?

Sorin Constantinescu: Pe vremea când ne-am căsătorit noi, femeile nu se căsătoreau din interes, iar eu eram sărac atunci. Acum sunt foarte multe situații, bine, de vină sunt și rețelele sociale unde sunt multe tentații și mesaje provocatoare și foarte multe femei în momentul în care soțul nu mai are bani sau cade, căsătorindu-se din interes, automat îl părăsesc. La noi nu a fost cazul pentru că a fost dragostea aceea de copii săraci. Nu am avut niciun ban, am pornit de la zero. Când te căsătorești spune preotul: Și la bine, și la greu. Până la urmă, când sudezi o familie nu este normal să pleci.

CANCAN.RO: Spuneți-mi ce urmează anul acesta pentru dumneavoastră? Ce planuri aveți?

Sorin Constantinescu: De vreo câțiva ani de când m-am lăsat de operațiuni efective în casinouri, am mai mult timp liber. Călătoresc, fac vloguri, luna viitoare merg în Safari Africa, în Tanzania, în Serengeti, probabil că o să merg și în Las Vegas. Am cinci nepoți de la cei doi băieți și petrec timp cu ei. Sunt frustrat pentru că nu am putut să îmi petrec mai mult timp cu copiii și soția mea s-a ocupat efectiv de ei și atunci încerc să îmi repar greșelile din tinerețe și să mă ocup mai mult de nepoți. Și atunci, de câte ori am ocazia, îmi iau nepoții, îi duc la Disneyland și compensez lipsa tatălui de acasă din tinerețe.

