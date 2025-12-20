Acasă » Știri » Fostul YouTuber, Jake Paul, bătut crunt de Anthony Joshua. A ajuns la spital imediat după meci

De: David Ioan 20/12/2025 | 10:17
Fostul YouTuber, Jake Paul, bătut crunt de Anthony Jooshua. A ajuns la spital imediat după meci. Foto: Profimedia

Fostul YouTuber devenit boxer, Jake Paul, a fost învins în meciul de la Miami de fostul dublu campion mondial la categoria grea, Anthony Joshua.

Confruntarea, intens urmărită de fani, s-a desfășurat exact cum se așteptau mulți: diferența de forță și experiență a lui Joshua a fost prea mare pentru american.

Jake Paul, bătut crunt de Anthony Joshua

La început, Paul a reușit câteva lovituri bune, însă acestea nu l au afectat aproape deloc pe Joshua. Pe măsură ce meciul a avansat, britanicul a preluat controlul total. În runda a cincea, l a trimis de două ori la podea, iar în runda a șasea a obținut un TKO incontestabil.

Jake Paul a fost rănit grav în urma meciului cu Anthony Joshua. Foto: Facebook

După meci, Jake Paul a spus că este mândru de felul în care a luptat, dar a recunoscut că a fost lovit foarte dur.

„A fost o nebunie, m-am distrat de minune, sunt binecuvântat de Dumnezeu că am oferit o performanță ca asta. Anthony este un luptător grozav, m-am bătut de m-a snopit. Dar mă voi întoarce și voi continua să câștig”, a declarat acesta, la scurt timp după ce a scuipat sânge pe ring.

Fostul YouTuber a ajuns la spital imediat după meci

Jake Paul a explicat apoi că a suferit o accidentare serioasă.

„Am câștigat deja în toate felurile în viață, familia mea, apropo, maxilarul meu este rupt, cu siguranță este rupt. Sincer, nu sunt surprins, doar am obosit, cred că cu un cardio mai bun, aș fi putut continua să lupt. Am dat tot ce am mai bun. Oh, sigur, vom vindeca maxilarul rupt, ne vom întoarce, vom lupta cu oameni de greutatea mea și vom încerca să obținem titlul mondial la categoria cruiserweight.”

La conferința de presă, Nakisa Bidarian, co fondator MVP, a confirmat că Jake Paul se îndrepta spre spital pentru investigații.

„Credem că și-a rupt maxilarul”, a spus el. „Este bine. A făcut un duș. A condus singur la spital. O fractură a maxilarului este ceva obișnuit în sport, în special în box sau MMA, și cred că timpul de recuperare este de patru până la șase săptămâni.”

