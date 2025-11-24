Acasă » Știri » Sport » Doliu în sport! Un luptător a murit la câteva ore după ce şi-a pierdut cunoștința într-o cuşcă MMA

De: Alina Drăgan 24/11/2025 | 14:55
A murit la câteva ore după ce şi-a pierdut cunoștința într-o cuşcă MMA

Doliu în lumea sportului! Un cunoscut luptător a murit la câteva ore după ce şi-a pierdut cunoștința într-o cuşcă MMA. Acesta s-a prăbușit la final de meci, a fost transportat de urgență la spital, însă în cele din urmă pentru el nu s-a mai putut face nimic. Sportivul s-a stins din viață la vârsta de numai 31 de ani.

Isaac Johnson, în vârstă de 31 de ani, a murit în acest weekend după ce a fost grav rănit în timpul unui meci de MMA, desfășurat lângă Chicago, în Statele Unite. Matador Fighter Challenge a avut loc la Cicero Stadium și a fost descris drept „evenimentul suprem de MMA şi box thailandez”.

Isaac Johnson era înscris în categoria grea pentru un meci de box thailandez împotriva lui Mario Aleksandrovski. Însă, meciul s-a terminat cum nu se poate mai tragic. Sportivul și-a pierdut cunoștința, după o lovitură puternică.

Isaac Johnson, originar din Chicago, a murit sâmbătă, 22 octombrie, la câteva ore după ce şi-a pierdut cunoştinţa într-o cuşcă MMA. Alarma a fost dată imediat, iar potrivit unui purtător de cuvânt, serviciile de urgenţă au fost chemate la ora 20:38.

Luptătorul a fost transportat rapid la spitalul universitar Loyola, însă pentru el nu s-a mai putut face nimic. Decesul a fost declarat la ora 00:01. Având în vedere circumstanțele decesului a fost efectuată imediat o autopsie, însă rezultatele nu au fost făcute publice până acum. Poliţia locală a deschis o anchetă.

Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către Joe Goytia, promotorul evenimentului. Acesta a transmis condoleanțe familiei și a precizat că Isaac Johnson a trecut cu bine de vizita medicală obligatorie efectuată înainte de luptă.

„Nu am cuvinte să exprim ceea ce simt în acest moment. Isaac Johnson, unul dintre luptătorii evenimentului nostru, s-a prăbuşit spre finalul luptei. A primit primul ajutor de la echipa medicală prezentă şi a fost transportat la spital. Am aflat în jurul orei 1:30 dimineaţa că nu a supravieţuit. Sunt fără cuvinte. Transmit sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi colegilor săi”, a spus Joe Goytia.

