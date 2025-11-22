Designerul personal al prințesei Diana, Paul Costelloe, a murit răpus de boală. Familia a făcut anunțul trist

Este doliu în lumea modei! Paul Costelloe, creator de modă irlandez și designerul personal al regretatei prințele Diana, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Vestea tristă a fost dată de familia regretatului. Află toate detaliile în articol!

În ultimele sale momente, designerul a fost înconjurat de soția și de cei șapte copii ai săi. Costelloe a murit în liniște, la Londra, după o boală scurtă.

Designerul personal al prințesei Diana a murit

Paul Costelloe și-a prezentat în urmă cu doar două luni colecția pentru sezonul de primăvară-vară. Designerul de modă a fost o prezență constantă la London Fashion Week timp de 40 de ani.

„Paul a dus o viață remarcabilă. Timp de decenii, a fost o figură de frunte în moda și afacerile irlandeze, britanice și internaționale. A construit o afacere de mare succes datorită talentului său incredibil, disciplinei și angajamentului ferm față de calitate. Povestea lui este și rămâne una dintre cele mai remarcabile povești de succes irlandeze”, a declarat vicepremierul Irlandei, Simon Harris.

Cine a fost Paul Costelloe

Paul Costelloe s-a născut la Dublin în 1945. Inițial a studiat în Irlanda, după care s-a mutat la prestigioasa Chambre Syndicale de la Haute Couture din Paris. Mai apoi, el a ajuns la Milano, acolo unde și-a creat magazinul de lux La Rinascente.

De-a lungul carierei sale, designerul a lucrat și la New York, dar s-a stabilit în Londra și a început colaborarea cu prințesa Diana în anul 1983, la scurt timp după ce și-a lansat propria marcă: Paul Costelloe Collections. Legătura profesională dintre cei doi a durat până în anul 1997, atunci când prințesa a murit în accidentul de mașină de la Paris.

