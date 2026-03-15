Metoda prin economisești bani în fiecare lună. Specialiștii o recomandă

De: Iancu Tatiana 15/03/2026 | 22:54
În 2026 este destul de greu să strângi bani. Tocmai din această cauză vă împărtășim o modalitate de a nu cheltui mult, ci de a economisi printr-o metodă foarte simplă: 70-20 -10. În acest fel, nu ar mai trebui să vă gândiți în viitor dacă aveți cum să cumpărați ceva anume. Dacă respectați această regulă, nu doar că veți avea mai mulți bani, dar vă și puteți achiziționa altceva, pe lângă resursele consumabile.

Prin trucul acesta: 70-20-10, puteți împăca atât îndatoririle care trebuiesc îndeplinite, cât și propria persoană. Dacă încercați această idee vă puteți cumpăra și altceva pe lângă mâncare și distracție. Mai mulți creatori de conținut susțin folosirea acestei tehnici de a reduce din cheltuieli și spun că se adaptează nevoilor tale.

Cumperi și economisești

Dacă încercați să faceți această schimbare, trebuie să știți că experții financiari au declarat că este cu foarte utilă. Dacă vă împarțiți veniturile în 70% pentru chirie, facturi și alimente, 20% pentru economii și 10% pentru distracție, la sfârșitul lunii aveți și bani puși deoparte, dar și o pereche nouă de adidași, spre exemplu. Totul depinde de voi și de felul în care vreți să gestionați situația. Puteți face rocada între valoarea dintre ultimele două, voi decideți.

Profesionista în finanțe Andrea Woroch a declarat că aceste metode ajută ca oamenii să folosească banii cu atenție:

Deși este important să reduci achizițiile inutile pentru a evita risipa de bani și pentru a-ți atinge obiectivele financiare, nu este nimic în neregulă cu a te răsfăța ocazional cu ceva frumos pentru a preveni epuizarea.

Metoda 70-20-10 este foarte cunoscută și în domeniul dezvoltării profesionale și învățare. În acest caz, 70% reprezintă experiența practică, adică învățarea dobândită prin munca directă. Prin interacțiune socială, aceasta reprezintă 20%, în timp ce 10% a fost culeasă din cursuri și materiale online.

Atât în ceea ce privește succesul financiar, cât și academic, oamenii trebuie să fie implicați și conștienți.

